Salud: Te decimos qué es la enfermedad Zumaque y cómo evitarla

Tener contacto con plantas venenosas como la llamada Zumaque venenosa puede causar mucho problemas de salud, pero hay manera de evitar problemas futuros.

Recientemente las personas se han comenzado a preocupar por su salud gracias a una enfermedad conocida como Zumaque, pero ¿realmente es preocupante esto o hay una solución efectiva contra el Zumaque?

Primero que nada, debes saber de dónde viene su nombre. El Zumaque es una planta venenosa que crece en principalmente en las orillas del río Mississippi. Esta tiene la particularidad de tener un tallo con un número de hojas que van desde las 7 hasta las 13 y crecen en pares.

Cuidado por dónde caminas

Es justo tener contacto con la piel con esta planta lo que acusa que se desarrolle un salpullido en el área afecta, pero no es lo único que puede ocurrir. Los síntomas que se presentan con el Zumaque se pueden resumir en la presencia de salpullido o una erupción cutánea de color rojo que tiene protuberancias con ampollas. Además de comezón muy fuerte en la piel infectada.

Pero no solamente puede ocurrir gracias a la planta Zumaque, sino que tener contacto con la Hiedra Venenosa y el Roble Venenoso puede causar los mismos síntomas.

Afortunadamente, el salpullido no se propaga por medio del líquido que sale de las ampollas, por lo que no deberías preocuparte por un contagio. Pero es recomendable que no se tenga contacto con la ropa que ha sido manchada con los aceites de la vegetación antes mencionada, puesto que son estos aceites lo que causan que aparezcan las erupciones en primer lugar.

Así que si te ves afectado por esto, debes hacer lo siguiente:

Lavar muy bien el área afectada de la piel con agua tibia y con abundante jabón, preferiblemente en menos de 30 minutos de haber tenido contacto con la planta.

de haber tenido contacto con la planta. Limpiar las uñas después de lavada la piel para evitar que se quede el aceite en esta área .

. Si hay mascotas, bañarlas de inmediato para evitar que su pelaje se quede afectado por los aceites .

. Lavar la ropa y zapatos del afectado y de las personas a su alrededor.

De igual manera, en caso de que esto continue aún después de un largo tiempo, es preferible acudir al médico.