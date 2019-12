Rick y Morty: Cuarta temporada estará disponible en Netflix México

Prepárense todos los fanáticos de Rick y Morty en México, ya que Netflix traerá la cuarta temporada de esta serie muy pronto.

Rick y Morty ya estrenaron su cuarta temporada hace unas semanas pero no se transmite de manera oficial en todo el mundo. Es gracias a esto que los fanáticos de esta serie en México recurren a fuentes no oficiales para poder ver los episodio, pero a parte de que hay mucho malware disfrazado de episodios nuevos, estos se ven a una pésima calidad y no vale la pena arriesgarse. Pero dentro de poco, los episodios llegarán de manera oficial a nuestro país de parte de Netflix.

¡Wubba Lubba Dub Dub!

Si, todos estamos sufriendo porque Rick y Morty no estaban de manera oficial en México, pero ese sufrimiento desaparecerá dentro de poco cuando Netflix traiga la cuarta temporada a México. Esto lo anunciaron por medio de sus redes sociales junto con una imagen bastante épica de la serie.

Lamentablemente, junto con este anuncio no se dijo nada sobre la fecha de lanzamiento o siquiera una fecha aproximada de cuándo podríamos ver la cuarta temporada en la plataforma de streaming que es hogar de Stranger Things.

Por el momento, solamente nos queda esperar a ver qué es lo tienen planeado para el lanzamiento de esta emblemática serie de Adult Swim, ya que, sabiendo que no es una serie cualquiera y que cuenta con millones de fanáticos en el mundo, seguramente no tardarán en dar fecha y hora de estreno.

Mientras tanto, recuerda que las 3 temporadas anteriores de Rick y Morty ya se encuentran en la plataforma, por lo que puedes disfrutar de todos los episodios al menos 5 veces más antes de que estrenen la cuarta temporada de manera oficial en nuestro país.

Además, si nunca has visto la serie y quieres una buena recomendación de episodios, ve los episodios de “Televisión Interdimensional” 1 y 2 y el episodio de la tercera temporada de “Morty Mind Blowers” ya que es básicamente un buen resumen de lo que trata la serie.