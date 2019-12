¿Gadget del año?: review del ZenBook Pro Duo de Asus [FW Labs]

Ultra potente y no con una, sino que dos (¡dos!) pantallas 4K: revisamos el último gadget de Asus.

Probamos el ZenBook Pro Duo y ahora tenemos miedo de habernos acostumbrado al lujo. Con este modelo, Asus no solamente lanza una máquina poderosa, sino que propone una forma completamente nueva de trabajar.

A primera vista, destaca lo más llamativo de este modelo: sus dos pantallas 4K táctiles, que hacen toda la diferencia. La principal es OLED UHD 4K (3840 x 2160), que nada tiene que envidiarle a modelos en la misma gama de la competencia. Está pensada para satisfacer las necesidades que requiere un uso profesional; para fotógrafos, diseñadores, editores de video o animadores 3D, por ejemplo. Es una muy buena pantalla que dejará conformes quienes la usen para trabajar, pero también a gamers y puristas de la imagen por igual.

Doble Pantalla

Pero la real gracia del ZenBook Pro Duo es su segunda pantalla ScreenPad Plus 4K (3840 x 1100). Está diseñada para que no rebote la luz en ella, por lo que la imagen se puede ver nítida. Además, es táctil, por lo que las ventanas de trabajo pueden moverse con los dedos, de una pantalla a otra. En ella puedes distribuir tu espacio de trabajo de la forma en que más te acomode. Es decir, el documento que escribes en la pantalla principal y el programa de reproducción de música en la pantalla secundaria, por ejemplo. Mientras estás programando, extender la ventana a lo largo, para que ocupe ambas pantallas y puedas ver más líneas de código en simultáneo. Cuando editas un video, ver la previsualización de éste en la pantalla principal, y poder manipular la línea de tiempo en la pantalla secundaria.

La gracia es que cada usuario puede distribuir con facilidad su espacio de trabajo, según el tipo de tareas que necesite. Además, como si esto fuera poco, el notebook tiene una función en que una vez que encuentres el flujo de trabajo que más te acomoda, puedes guardarla. De esta manera, cada vez que necesites trabajar de esa forma en específico, con el toque de un botón se abren los programas y quedan ordenados como lo habías guardado. Es una función que no sabías que necesitabas, pero una vez que comienzas a usarla, ya no quieres dejar de hacerlo. Es realmente útil, y quienes utilicen el laptop como herramienta de trabajo diario, de seguro encontrarán esta opción muy provechosa.

En cuanto a cuerpo, es un computador muy elegante. Es pesado (2,5 kg. aproximadamente) por lo que no es recomendado como una máquina que se pueda transportar con comodidad a diario. Es más bien un computador estacionario, que puede ser movido con facilidad en caso de necesitarlo. La diferencia es muy sutil, pero existe. Generalmente los computadores de escritorio son más poderosos que los portátiles, pero el ZenBook Pro Duo tiene todo lo que necesitas para convertirse en tu computador principal de trabajo.

Para garantizar el mejor rendimiento, Asus integró la bisagra ErgoLift. Cuando extiendes el ZenBook, en vez de quedar con toda la parte posterior pegada al escritorio, este se inclina automáticamente 3º, hasta la posición de escritura más cómoda. De esta manera, queda en una posición óptima para trabajar, pero también tiene un propósito de funcionalidad. Crea un espacio de ventilación adicional, que permite un mayor flujo de aire por debajo del chasis. Esto impide que se sobre caliente la máquina y así evita problemas de rendimiento. Sumado a esto, está el botón de “Turbo”, que aumenta la refrigeración en caso de que se necesite. Al probarlo, resultó muy útil a la hora de hacer renders, que realizó con facilidad. 10 puntos.

La verdad es que este computador es espectacular. Cuesta acostumbrarse al principio, pero luego de llevarlo al máximo de rendimiento, es difícil volver atrás. Es un notebook que marca todas las casillas de requerimiento de quienes necesitan una máquina poderosa para el trabajo. Lo único que no convence al 100% es el audio. Tiene parlantes Harman Kardon integrados, una marca sinónimo de sonido de calidad. Sin embargo, tras darle un par de oportunidades, la potencia no logra alcanzar las expectativas de un computador que en todos los otros ámbitos es excelente. En todo caso, nada que un par de audífonos no solucionen.

El ZenBook Pro Duo de Asus es sumamente recomendable. Ultra potente, puede manejar sin esfuerzo todas las aplicaciones que necesites. Es capaz de ofrecer la mejor experiencia gráfica, con una tarjeta NVIDIA GeForce RTX 2060 basada en la arquitectura NVIDIA Turing. Además, con no una, sino dos pantallas espectaculares, incluso validadas por Pantone, que garantiza una experiencia 100% precisa en cuanto a color. Sin duda, uno de los grandes competidores de este año. Una maravilla.

Para todas las especificaciones técnicas, puedes revisar esta nota. Si la quieres comprar, está disponible en Falabella.