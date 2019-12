Huele a muerte: Review Tokyo Ghoul: re Call to Exist [FW Labs]

Hace poco se estrenó el nuevo juego de Tokyo Ghoul y a pesar de sus excelentes controles ¿Vale la pena comprarlo o es mejor dejarlo de lado?

Tokyo Ghoul es una de las series más populares que ofrece el entretenimiento japonés hoy en día. Si bien, no goza de la misma popularidad que Kimetsu no Yaiba o el mismísimo One Piece, no cabe duda que sigue gozando de una amplia base de fanáticos en todo el mundo. Es por eso que su juego Tokyo Ghoul: re Call to Exist era solo cuestión de tiempo para que viera la luz.

Pero a pesar de que el material en el que se basa es de alta calidad ¿será posible que el juego replique lo visto en anime?

Gameplay

La respuesta más corta a la pregunta anterior es simplemente “no” pero eso no quiere decir que este sea un mal juego en su totalidad. La movilidad y velocidad del título son bastante estables y los controles están muy bien trabajados. Cabe mencionar que no es un juego de peleas como comúnmente pasa con las franquicias de Bandai, sino que este se enfoca mucho más a la investigación y batallas contra hordas de enemigos.

Durante cada batalla puedes utilizar golpes normales o habilidades especiales, las cuales consumen un medidor de energía y si te quedas sin energía, no podrías realizar tus ataques especiales. Además, cuentas con un medidor adicional que se llenará entre más daño hagas a los enemigos, y una vez que esté lleno, podrás realizar el ataque más poderoso de tu personaje.

No solamente puedes jugar con Ghouls en este juego, sino que hay tres clases distintas de personajes: Ghouls, CCG y Quinx. Cada uno con sus propias ventajas y desventajas, como el hecho de que los Ghouls se reparen su salud de manera automático pero os CCG tienen que usar botiquines de salud, a cambio, los CCG puedes usar granadas y armas de fuego, mientras que los otros dos tipos se centran en sus habilidades especiales más que nada.

Historia

Ken Kaneki es el protagonista de esta historia, para los que nunca han escuchado de la serie. Este universitario común y corriente, termina obteniendo poderes de Ghoul cuando es atacado por una y cuando le transplantan órganos de ella, este se vuelve más que humano. Pero ahora vive hambre de carne de humana.

La historia que verás en el juego es exactamente la misma que en el anime o manga, con la diferencia de que cada capítulo lo podrás experimentar desde distintos puntos de vista. Haciendo que no solamente el juego duré más, sino que da más variedad a la experiencia de juego pero es justamente ahí cuando empiezan las fallas.

Todos los personajes se controlan de una manera muy similar, por lo que son sus habilidades las que los hacen únicos. Pero cada escenario está plagado de enemigos que se ven y se mueven igual entre ellos. No hay mucha variedad de enemigos ni de cosas que hacer en la aventura. Por lo general solamente estarás avanzando de cuarto en cuarto venciendo malos y abriendo puertas, es todo.

A veces salen enemigos más poderosos y te obligan a cambiar de estrategia, la cual por lo general es solamente apretar botones y esperar a que todos estén muertos, pero una vez que las cosas se complican, es cuando te ves obligado a hacer uso de todos tus recursos.

Al final de cada etapa en los niveles, te dan una calificación que va aumentando dependiendo tu desempeño y si lograr obtener la calificación SSS obtendrás muchos premios dentro del juego. No es muy difícil alcanzar esa calificación en cada nivel, pues muchos enemigos mueren con un solo golpe y básicamente necesitas realizar muchas muertes múltiples con tus habilidades para subir tu rango.

Modos de juego

No solamente puedes jugar en el modo “Recuerdos” que es la historia principal, sino que puedes jugar con otras personas en línea para poder completar las misiones principales en equipo con otras 3 personas.

Es en este modo, que ocurre en un universo diferente al de Tokyo Ghoul, en donde puedes hacer tu propio personaje y salir a la batalla con este. Al inicio tendrás opciones de personalización básicas pero después podrás desbloquear más a medida que avances en ambos modos de juego.

El modo cooperativo en línea es bastante intenso, pues al ser 4 jugadores, los enemigos son más fuertes y la dificultad es muy elevada. Nada mal para quienes gustan de jugar con amigos.

Audio y visuales

Las cinemáticas con imágenes del anime sin movimiento y con actuaciones de voz de fondo. Los escenarios y personajes no se ven del todo bien trabajados, ya que todos los niveles son muy repetitivos dentro de su propia “temática” y en cuanto a la variedad de enemigos, mientras que las animaciones de personas que puedes controlar son las mínimas necesarias para el combate.

Por ejemplo, en una misión debes recolectar gasolina para meterla en un transformador de energía para hacer funcionar un elevador. Recoger la gasolina no tiene animación, no cargas los botes, solo se meten en un inventario imaginario, cuando llegas a donde tienes que meter la gasolina, el personaje solo toca el transformador con una mano hasta que termina el proceso. Esta pequeña Side Quest es solamente otra misión más de matar enemigos hasta que te dejen en paz.

Los escenario no tienen grandes detalles, si bien, las habitaciones no están vacías, en su mayoría verás decoraciones repetidas o paredes destruidas, sin mucho más que ver y mucho menos explorar.

Otras cosas a tomar en cuenta

Por si compraste este juego sin ser fan de la serie, hay toda una enciclopedia dedicada a los términos usados dentro de Tokyo Ghoul, la cual añadirá entradas conforme avances en la historia. Además, hay una galería de personajes y un resumen de toda la historia al que puedes acceder desde el menú.

Conclusiones

A pesar de todo lo anterior, no es un mal juego, pero tampoco es excelente, simplemente es decente. Se puede jugar bien, es entretenido durante un tiempo pero no es algo que se pueda recomendar como una compra necesaria. Tal vez solamente para quienes quieran aumentar su colección de juegos de anime o que sean muy fanáticos del producto original, pero tiende a aburrir al poco tiempo de jugar.