Una apuesta diferente: Review del Roku Premiere [FW Labs]

Utilizamos unos días el Roku Premiere en una televisión sin smart y ahora te contamos que tal nos fue con la experiencia.

Hace algún tiempo que el nombre Roku nos viene resonando en todos lados como una opción novedosa y diferente para consumir televisión por streaming, con respecto a las actuales opciones que podemos encontrar en el mercado.

En esta ocasión, hemos probado durante algunos días la versión Premiere de este dispositivo, que cuenta con agregados especiales, como la posibilidad de reproducir contenido en 4k e integrar un procesador de dos núcleos que permite una transmisión de contenido "streaming ultrasuave".

Esta posibilidad nos entrega la posibilidad de transmitir la calidad de imagen a 60 fps en calidad 4k Ultra HD prometiendo imágenes nítidas y una calidad de otro nivel, aunque tu televisor no tenga prestaciones increíbles. Pero bueno, dejémonos de tantas palabras y los invito a ver que tal fue mi experiencia con este producto.

Experiencia Roku

Partamos desde el primer punto. En este producto en general encontramos una instalación bastante simple, ya que solo es seguir los pasos para habilitar el receptor(bastante pequeño) que recibe la señal y realizar la conexiones que corresponden para así dejarlo instalado en tu televisor.

Al momento de tener a Roku conectado a tu HDMI listo para ser utilizado, comienza un proceso que para para mi resultó ser algo tedioso. No significa que no me guste configurar un dispositivo, pero si noté que algunos pasos pueden ser algo molestos y complicados mientras habilitas el Roku Premiere.

Sin ser nada grave, cuando ya eliges tu forma de pago y dejas finalizado el proceso de configuración, aparecerá una interfaz que este sistema nos ofrece. En general es bastante cómoda y no tiene espacios para confusión, ofreciendo colores agradables a la vista y en general se nota una mejora en calidad de imagen si se compara con otros dispositivos similares.

En mi caso, instalé algunas aplicaciones que tengo en mi teléfono principal para ver contenido streaming, como el caso de DirecTV Go, la cual funciona bastante bien y en general la calidad de imagen mejora bastante con respecto a otros servicios de transmisión. Sin embargo, cuando quise probar algunas apps lamentablemente nos las encontré en la tienda de aplicaciones.

Roku Premiere, llamativo y diferente

En lo que respecta a la interfaz del sistema, es simple de utilizar y dudo que puedas tener problemas con ella La calidad de imagen la adopta el propio sistema, el cual logra detectar la resolución de tu televisor e inmediatamente se acomoda acorde a las prestaciones.

En el sistema contamos con algunas apps preinstaladas de fábrica, como Netflix, ChileTV(Canales nacionales), Reproductor de Medios entre otras más, las que en general funciona correctamente. Algo que note en este sistema de streaming es su rapidez al utilizarlo y la facilidad del control remoto para ser ocupado.

El apartado de configuración encontramos opciones para realizar modificaciones al funcionamiento general, en el cual tendremos acceso a cambios de tema, salva pantallas, mejoras de audios entre otras opciones más Los usuarios tendrán opción de configurar diferentes parámetros del Roku para así poder mejorar la experiencia y transformar tu televisor en un smart de todo nivel.

Palabras al cierre

En resumen, la experiencia que obtuve utilizando este Roku Premiere fue bastante buena, teniendo algunos detalles en lo que respecta a la configuración inicial, pero más allá de eso no puedo refutar nada más.

La calidad de imagen, funcionamiento del sistema, velocidad, interfaz y experiencia de uso es buena y si tienes ganas de extender las capacidades del streaming a un viejo televisor que no es smart, este mecanismo sin duda te será útil para aplicar esta opción.

El Roku Premiere 4K lo puedes encontrar en los diferentes retail del país a un precio de CLP $40.000 pesos, en el cual acceder a una caja que vienen todos los cables necesarios para las conexiones y también un control remoto exclusivo para el sistema.