¿Se diferencia lo suficiente? Review del Motorola One Macro [FW Labs]

Un muy buen equipo con un factor diferenciador que no hace tal.

Hace no mucho se lanzó en Latinoamérica el Motorola One Macro y ya pasamos un tiempo con él como para contarles qué tal.

Antes, estas son las especificaciones técnicas del terminal:

Pantalla de 6.2 pulgadas IPS a 720p

Procesador MediaTek Helio P70

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Cámara de 13 MP + 2 MP macro + 2 MP sensor de profundidad

Batería de 4000 mAh

Diseño

El Motorola One Macro no hace nada mal en este aspecto, pero tampoco sobresale en algún punto en particular.

Se siente bien construido, robusto, con pocos bordes y un notch que no molesta. La pantalla tiene una reproducción de color correcta, aunque me hubiera gustado un poco más de brillo; siempre me encontraba usándolo en al menos tres cuartos de la capacidad. Aún así, no es un gran detalle.

Tenemos puerto de audífonos, un acabado elegante, conector del tipo USB-C y un parlante que, a pesar de no tener una gran definición, es suficientemente bueno y con alto volumen como para no decepcionar en el rango de precio.

La ubicación del lector de huellas es perfecta y el funcionamiento del mismo es impecable. Me encanta que se pueda hacer como botón táctil para invocar el centro de notificaciones.

Rendimiento

No es que el MediaTek P70 sea una bestia de poder, pero en los días que lo utilice no tuve problemas con las aplicaciones más comunes que usan las personas, dígase Facebook, WhatsApp, Instagram, Spotify y más.

No es el celular que buscas para juegos más exigentes, que a pesar de que andan, pueden sobre exigir harto las tripas del celular, derivando en una batería que se va más rápido de lo que me gustaría, al menos bajo uso intenso.

Sobre este último punto, bajo uso normal me daba unas 6 horas de pantalla encendida. Es bueno, más que bueno, pero no se condice con los 4000 mAh de batería que tiene. Siento que hay trabajo a realizar ahí.

La experiencia de Android casi puro que ofrece Motorola es espectacular y sus adiciones siempre las agradezco. Abrir la cámara con una sacudida o prender la linterna con un gesto ya es un clásico que sí, es muy útil.

Mi único temor es que no sé si recibirá actualizaciones de software muy seguidas el equipo. Por ahora estamos en el parche de octubre de 2019, en diciembre.

Las fotos

El Motorola One Macro tiene como gracia -sorpresa- un lente para fotos macro ¿Qué tanto quiere la gente esto? ¿Es algo que una persona haya dicho desear en un celular? Quizás en algún lugar del mundo, pero en mi caso, prefiero siempre el gran angular.

Sí, te puede dar una veta "artística" y todo eso, pero de verdad el factor diferenciador del equipo me parece débil.

De todas formas sacamos algunas fotos aprovechando la gracia y sacamos otras "normales", para que juzguen cómo se comporta este sistema de cámaras.

¿Para quién es?

No se confundan, por su precio de salida de CLP $179.990 (MXN $5.499) es un muy buen equipo, que a pesar de no brillar en nada particular, no decepciona en ningún punto aparente.

Puede que la diferenciación de un lente macro como punto de venta sea débil, pero es un súper buen celular para cualquiera que busque algo confiable y que te de una experiencia de Android limpia.