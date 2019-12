Una apuesta segura: Review del Moto G8 Plus [FW Labs]

Durante unos días probamos el nuevo Moto G8 Plus y ahora te contamos que tal nos fue en esta experiencia de gama media en todo su esplendor.

Luego de varios días llevando como teléfono personal el Moto G8 Plus ahora les comentó como me fue con él, que tiene el peso en sus espaldas de llevar una gama con muchos años de historia detrás de él.

A continuación te dejamos sus especificaciones técnicas:

Pantalla de 6,3 pulgadas FHD+- 1080 x 2280 pixels

Procesador Snapdragon 665 2GHz

4GB de RAM

64GB de almacenamiento

Memoria expandible a través de Micro SD

Triple cámara trasera 48MP+16MP+5MP

Selfie de 25MP

Batería de 4.000 mAh

Android 9.0

Peso de 188grm

Conector de audífonos, WiFii 5, infrarrojos, NFC, lector de huella trasero

Diseño

El hermano mayor de la gama G8 llega con un diseño definido. En la parte delantera, contamos con una pantalla de 6,3 pulgadas en la que solo veremos el "notch" tipo gota en la parte superior, encontrando unos marcos pequeños que entrega una sensación de inmersión aceptable al ver el panel del dispositivo.

En la parte trasera, contamos con los costados redondeados, los cual crea una sensación de buen agarre debido a que el móvil se siente poco resbaloso. En este mismo lugar tenemos tres lentes traseros para la cámara ubicados en la parte izquierda y en posición vertical, agregando en la parte de abajo el flash y linterna LED. En el centro de la tapa trasera tenemos el lector de huellas físico.

Al ser un teléfono "grueso", se siente robusto y bien construido, por lo que en algunas ocasiones no me fue necesario ocupar carcasa de silicona. En la parte de abajo contamos con un conector USB Tipo C y en la parte superior tenemos el siempre ponderado conector de audífonos y un sensor infrarrojo, para poder cambiar la televisión.

En resumen, este Moto G8 Plus cuenta con un diseño bien logrado, donde la compañía le saca bastante provecho al material(plástico) para presentarnos un móvil que a simple vista pareciera ser construido en cristal.

Rendimiento

En lo que respecta "motor"en el interior de este móvil, tenemos buenas noticias. El procesador Snapdragon 665 es un potente chip para la gama media, entregándome la mayoría del tiempo una buena experiencia.

Las aplicaciones del día a día funcionarán sin mayores dificultades, las que, sumado a la experiencia que nos da Moto en el sistema operativo con la capa de personalización casi de Android Puro, sin duda mejora bastante su funcionalidad.

La batería es otro punto fuerte para este móvil, ya que con los 4.000 mAh con los que cuenta, podrás estar tranquilo durante todo el día, te lo aseguro. Su pantalla también es un punto favorable, ya que la resolución y capacidad de reproducción de colores es bastante buena y la experiencia del panel me ha parecido sobresaliente para la gama que estamos.

En lo que respecta al audio, me pone bastante feliz contar con sonido estéreo en este móvil. El sonido de los altavoces es claro y potente, provocando que la experiencia multimedia mejore bastante gracias a este apartado. Para los amantes de lo clásico, les tengo buenas noticias, ya que en este G8 Plus todavía se incluye conector para audífonos.

Cámaras y fotos

Debo confesarles que al ver tres lentes traseros en este móvil, pensé que me encontraría con quizás la opción de gran angular o zoom x2 en él, pero esto no fue así. Sin embargo, no todo es tan malo, ya que los resultados con de las fotografías de este G8 Plus me han dejado bastante contento.

En el apartado de día, noté resultados bastantes sobresalientes en la mayoría de las fotos, tanto así que a momentos pensaba que estaba utilizando un gama alta. Buen nivel de brillo, contraste, resolución y nitidez son las mejoras que noté en las fotografías, entregando sin duda excelentes resultados.

Ahora les traigo una sorpresa, ya que durante la noche, los resultados también han sido bastante buenos. Entiendo que la compañía ha integrado estos tres sensores en los que, haciendo una sumatoria de sus características, nos entregan un fotografías nocturnas que a muchos los sorprenderá.

Buen nivel de brillo, captación de luz,contraste y definición son las principales características que he encontrado durante la noche en este móvil, entregando un global bastante equilibrado en ambos apartados. Misma experiencia ocurre con el selfie y el video, ya que en el caso de la segunda opción, las prestaciones que ofrecen los tres lentes juntos, entregan resultados sobresalientes en la mayoría de las ocasiones.

Palabras al cierre

En resumen, el nuevo Moto G8 Plus es un dispositivo insignia de la gama media que viene a competir contra en el mismo y lo logra con creces, entregándonos un móvil que cumple de forma correcta en todos los apartados que importan a un usuario promedio.

Si buscas un dispositivo de precio razonable y que pueda con todo, este móvil será una excelente opción. El Moto G8 Plus lo puedes encontrar en los principales tiendas de retail del país a un precio de CLP$ 229.990, teniendo como única opción de color por ahora un azul degradado.