Se filtra rénder del Samsung Galaxy S11 y está lleno de cámaras

Han sido días de bastantes filtraciones para los amantes de los adelantos no oficiales sobre futuros smartphones. Hace unas horas conocimos la tentativa configuración de cámaras del Huawei P40 Pro. Y ahora nos llega un render igual de interesante sobre el Samsung Galaxy S11 y S11+.

En esta ocasión los amigos de OnLeaks fueron los encargados de soltar la información con una serie de renders bastante detallados.

En donde podemos ver a profundidad cuáles serían las cualidades distintivas del futuro buque insignia de Samsung:

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019