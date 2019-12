Render filtrado de broma muestra que la PlayStation 5 es idéntica al Xbox Series X

Fue un fin de semana de intensas reflexiones para quienes descubrimos por fin la apariencia del Xbox Series X. El diseño es muy distinto a lo que habíamos visto antes en el mercado; y nos llevó a plantearnos cómo luciría entonces la PlayStation 5.

Pues bueno, al parecer ya no será necesario hacerse esa pregunta por demasiado tiempo. Ya que alguien acaba de filtrar a través de Twitter, en forma de broma, un supuesto render de lo que sería la próxima consola de Sony, un refrigerador:

I know a lot of people were making fun of the Xbox Series X design because of how different it is compared to prior consoles.

But it turns out the PS5 will use a similar design as this leaked render shows. pic.twitter.com/r9mPU7SdQG

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 13, 2019