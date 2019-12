Quién era Maria "Remilia" Creveling de League of Legends

Durante las últimas horas el nombre de Maria "Remilia" Creveling se convirtió en trending topic dentro de distintas redes sociales. Se trata de un personaje que no resulta ajeno para la comunidad de League of Legends; pero que para el resto podría ser desconocida.

En razón de ello aquí te compartimos los pormenores generales de ella; quien en su momento hizo historia dentro de los e-sports. Para adquirir nuevamente renombre en las horas más recientes.

Maria "Remilia" Creveling fue una jugadora profesional de videojuegos que alcanzó fama mundial entre diciembre de 2015 y enero de 2016.

Luego de convertirse en la primera mujer en calificar y luego competir en la Serie de Campeonato de League of Legends (League of Legends Championship Series) con el equipo de Renegades.

Por desgracia Remilia, que era una mujer transgénero, solo compitió en esa liga durante casi un mes antes de abandonar el equipo.

Al momento de su salida citó que había sido víctima de presión y acoso con respecto a su apariencia. Sin embargo el incidente quedó sepultado poco tiempo después.

Cuando se descubrió que Renegades habría tenido cierta colusión con otro equipo Team Dragon Knights. A la par que sus condiciones de operación no era las óptimas. Lo que los llevó a ser expulsados por Riot Games.

Tras su salida Remilia compitió con la gente de Kaos Latin Gamers, LCS FlyQuest y con Sector 7 recientemente. Su carrera se mantuvo en Twitch, con una sólida base de fans. Pero para muchos estuvo desaparecida por años.

Lamentablemente el periodista de e-sports, Richard Lewis, compartió a través de Twitter hace algunas horas que Remilia ha fallecido:

It is with great sadness that I inform you that my best friend Maria Creveling passed away peacefully in her sleep yesterday. Her absence will leave a void that can never be filled.

— Richard Lewis (@RLewisReports) December 28, 2019