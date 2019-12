Imperdible: Puma lanza zapatillas gamer que parecen calcetines

No nos malinterpreten. Aquí en FayerWayer amamos las zapatillas deportivas, y debemos reconocer que Puma es una de las marcas que más se distinguen por su originalidad, propuestas y diseño. Pero tal vez acaban de crear algo más complejo de comprender.

Sucede que la marca acaba de lanzar un nuevo y flamante producto diseñado especialmente para la comunidad gamer. Se trata de unas zapatillas, una pieza de calzado deportivo, diseñado especialmente para soportar largas sesiones de juego.

Es así como después de "extensas conversaciones con jugadores profesionales", crearon este calzado activo para juegos (active gamer footwear) que por USD $160, ofrece los siguientes beneficios imperdibles:

how do I change modes on my shoes pls

— Jiggsy (@jiggsy) December 18, 2019