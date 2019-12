No es broma: Las protestas de Hong Kong llegan a Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V fue el escenario de una batalla épica entre manifestantes de Hong Kong reales y opositores chinos, en serio.

Las protesta de Hong Kong se han llevado a cabo desde hace mucho tiempo ya, y es que parece que el conflicto no tiene fin y cada vez las cosas se ponen peores. Pero un grupo de gamers decidió recrear este conflicto de la vida real en el videojuego de Grand Theft Auto V.

Las imágenes son impresionantes

Un día como cualquier otro, un jugador de Hong Kong se dio cuenta que podía vestir a su avatar en GTA Online como un manifestante después de que llegó una nueva actualización al juego. Este jugador decidió entonces hacerlo saber a todos en LIHKG, la cual es una web similar a Reddit pero en Hong Kong. Fue gracias a eso que muchas más personas comenzaron a vestir a sus personajes de esta manera y a causar destrozos por todo el mundo de GTA Online.

Pero no todo se quedó ahí, ya que jugadores de China, decidieron vestir a sus personajes como policías antidisturbios y comenzaron a cazar a los jugadores de Hong Kong vestidos como manifestantes. No, esto no se puede inventar. La vestimenta oficial de los manifestantes en el juego han sido apodadas como “Gloría a Hong Kong” pero al parecer, los jugadores provenientes de China los superan en números.

Estos dos bandos decidieron realizar un enfrentamiento masivo en medio de la ciudad y al final, terminaron ganando aquellos que se oponían a las manifestaciones, esto de acuerdo a una publicación hecha en la web Weibo.

Curiosamente, este juego no está autorizado por el gobierno chino, por lo que todos estos jugadores lo obtuvieron de manera no oficial en su país, ya sea por medio de VPN y otros trucos que seguramente muchos ya conocen, pero como podemos ver, aunque el mismo gobierno no lo permita, es jugado por muchas personas.

Sin duda es una de las noticias más raras relacionadas a los juegos de todo este año.