¿Es posible actualizar los teléfonos Huawei a Android 10?

Los teléfonos Huawei se tuvieron que separar por completo de Google gracias a Donald Trump pero ¿eso significa que no pueden usar Android 10?

Android 10 está causando mucho de qué hablar pero no siempre son dudas tan sencillas de resolver. Ya que si recordamos, hace algunos meses ocurrió algo que obligó a cambiar el rumbo de la marca Huawei a otra dirección, ya que un problema de comercio con Estados Unidos que causó el mismo Donald Trump, los orillo a crear su propio sistema operativo.

¿Android 10 estará disponible para Huawei?

La respuesta más corta para la duda anterior es no, tanto Huawei como Honor permanecerán ajenos a la más nueva actualización de Android. Esto es principalmente porque su sistema operativo ya se encuentra activo desde hace tiempo.

Los teléfonos como Huawei y Honor han comenzado a usar EMUI 10 desde mediados de Septiembre. Pero este sistema operativo no dista mucho de parecerse a Android 10, de hecho, está basado en el mismo Android Q, con una gran diferencia que lo diferencia de manera extrema, y esto es que EMUI 10 no utiliza Google en absoluto.

¿Qué significa esto? Significa que no utilizarás una cuenta de Google para tus servicios básicos y no necesitas de una de estas cuentas. Eso no significa que no podrás descargar el buscador de Google o que no podrás utilizar Google Chrome en tu Huawei, sino que el servicio ya no es prioritario, es completamente opcional.

Una de las más grandes preocupaciones de todos aquellos quienes ya tenían un Huawei con Android era saber si es que seguirían dando mantenimiento a este sistema operativo aún después de que se le impidiera hacer tratos con Google.

Afortunadamente, los equipos como el P30 y P30 Pro, que salieron al mercado con Android antes de que se desatara el caos, aún podrán utilizar los servicios de Google como la Play Store y sobre todo, actualizarse a Android 10. Pero no se han mencionado otros equipos que puedan hacer eso.