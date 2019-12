¿Qué es y para que sirve el Polo Norte Magnético de la Tierra?

Durante los últimos días los científicos han identificado que el Polo Norte Magnético se está moviendo hacia Rusia y acá te contamos que está pasando.

El Polo Norte Magnético de la Tierra ha dado bastante que hablar durante los últimos días debido a que un grupo de científicos ha notado que este se estaría moviendo de forma anormal durante el último tiempo.

Pero, ¿Qué es el Polo Norte Magnético?, actualmente este se encuentra situado a 1.600 km del actual Polo norte geográfico, el que queda ubicado en la Isla de Bathrust, Canadá.

Sin embargo, si hablamos magnéticamente este no es un "polo norte" si no que es el sur y recibe su particular denominación debido a que los navegantes le cambian el nombre para no confundirse.

Polo norte magnético

El llamativo cambio de nombre radica en que en la navegación, este punto de referencia se usa para resaltar de que se está hablando de el norte que marca la brújula, pero este no es el real el cual solemos ver en los mapas clásicos.

Una de las características principales de este es que constantemente se está moviendo de lugar a una velocidad variable, que los expertos estiman cercana a los 40km/año.

Durante la historia del planeta el Polo Norte Magnético alguna vez estuvo ubicado al sur del planeta, siendo la última ocasión hace 780.000 mil años, momento en el cual cambió radicalmente su ubicación.

Una brújula común y corriente no apunta normalmente al "norte geográfico", sino que esta lo hace hacia el magnético, situación que en ocasiones suele generar confusión en muchas personas.

Sin embargo, durante las últimas semanas, los expertos han realizado mediciones en las cuales han notado que este se encuentra desplazándose sumamente rápido desde Canadá en dirección a Siberia, generando diversas reacciones en el mundo científico.

El Polo Norte Magnético se está moviendo

Hasta hace algún tiempo el polo se encontraba cercano al Geográfico, pero repentinamente este comenzó a moverse dejando desconcertados a la gran mayoría de investigadores.

En las últimas mediciones los expertos han notado que este se traslada rápidamente hacia Rusia, situación por la cual gran parte de los científicos han debido hacer cambios de urgencia en el actual Modelo Magnético Mundial con el cual se controla la navegación moderna.

Es más, existen expertos que estiman que si estos cambios bruscos en el Polo Magnético de la Tierra continúan, podrían afectar notoriamente la navegación, los vuelos e incluso el funcionamiento de los dispositivos móviles.

A raíz de esto, los expertos han realizado un nuevo modelo el cual ha sido presentado para poder verificar como se ha desarrollado el cambio del Polo Norte Magnético desde el año 2015 hasta ahora.

El modelo ha sido desarrollado por el Centro Nacional de Información Ambiental en conjunto con la Administración Nacional Oceánica.

Nuevo modelo para entender el Polo norte Magnético

Según declaraciones del científico Ciaran Beggan "Para la mayoría de los usuarios por debajo de los 55º norte, no existe una diferencia real, ya que no es perceptible(..)esta situación no es nueva, ya que durante la existencia del planeta los polos se mueven constantemente e incluso en algún momento han llegado a invertirse".

Aunque la causa principal todavía no es certera, todo indica que los polos magnéticos se invierten porque podrían estar ocurriendo cambios en el núcleo de la Tierra. Esto se debe a que en su interior existen océanos calientes de hierro y níquel los cuales mientras se mantienen en movimiento generan el campo magnético del planeta.

Sin embargo por ahora los expertos se encuentran trabajando para descubrir una razón real para descubrir porque está ocurriendo esto, ya que según las mediciones las ondas "hidromagnéticas" que se generan desde el núcleo podrían tener relación con el rápido movimiento del polo.