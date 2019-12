Pokémon: Conoce la aterradora historia real que inspiró la creación de Sableye

No todos los Pokémon están inspirados en insectos o animales del bosque, hay algunos como Sableye, que están inspirados en historias de terror reales.

Pokémon tiene una increíble cantidad de criaturas que puedes atrapar, y dentro de ellas podemos encontrar aquellas de tipo Siniestro. Pero si hay uno que resalta entre todos los demás, es Sableye, un pequeño Fantasma/Siniestro que tiene piedras preciosas en los ojos y unas garras tan afiladas como sus colmillos. Y lo que inspiró la creación de este Pokémon es una historia muy aterradora en la vida real.

Los extraterrestres de Kelly-Hopkinsville

Todo comenzó en Kentucky en Estados Unidos allá en el año de 1955. Una familia que vivía en una pequeña granja de pronto se vio en la necesidad de ir a buscar sus armas de fuego y de tapizar las entradas y las ventanas, pues un grupo de criaturas desconocidas comenzaron a atacar su hogar.

La familia peló contra estos estragos seres, quienes tenían grandes ojos brillantes y un par de largas orejas puntiagudas. Además, de acuerdo a la declaración de la familia, estos seres llegaron por medio de un platillo volador. Eran alrededor de 15 criaturas las que realizaron el ataque a la propiedad de la familia.

Durante toda la noche y hasta el amanecer, estuvieron disparando en contra de estos pequeños seres extraterrestres y después, fueron a la policía para declarar lo que había ocurrido la noche anterior, pero a pesar de que dicen que nadie les creyó, de igual manera se movilizó un gran número de patrullas policiacas e incluso de militares que llegaron a la zona a investigar este curioso hecho. No encontraron rastros de ninguna criatura pero si de los disparos que se realizaron en contra de estas.

Esos monstruos fueron los que inspiraron el diseño de Sableye, pero no es la primera vez que aparecen en Nintendo, pues en The Legend of Zelda: Majora’s Mask debes defender la granja Romani de unos extraterrestres, justo como pasó con esta historia; pero el diseño de los seres de Majora’s Mask está inspirado en las criaturas llamadas como “Flatwoods Monsters” pero esa… es otra historia.