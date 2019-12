Apareció a más de 3 mil kilómetros de su hábitat: encuentran a pingüino rey en playa de Concón

Se desconoce cómo llegó a dicho lugar, pero será enviado a la Región de Magallanes.

Su hábitat es en Tierra del Fuego, pero un pingüino rey apareció sorpresivamente el miércoles en una playa en Concón.

Según informa LUN, la especie fue vista en el sector de La Boca, llamando la atención de las personas que se encontraban en el lugar.

Juan Delgado era uno los testigos que vio al pingüino en dicha zona. "Fui a la playa a dar un paseo (…) andaba con mi pareja, con mi cuñada, y con una amiga. A eso de las 19.20 horas me tiré al agua, observo que mucha gente se junta en un lugar y veo harta gente corriendo. Me llamó la atención, salí corriendo del agua y me percato de que es un pingüino", expresó.

"Pensé 'que raro, este animalito no pertenece a estas costas"", agregó.

El pingüino fue rescatado y llevado al Centro de Rescate y Rehabilitación de Especies Silvestres de la Fundación Ñamku, a la espera que Servicio Nacional de Pesca coordine su traslado a la Región de Magallanes.