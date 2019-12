Piñera se retracta luego de controvertidas declaraciones realizadas en entrevista

A través de su cuenta de Twitter Piñera enfatizó que en el contexto de la entrevista "se expresó en forma suficientemente precisa provocando confusión".

El Presidente Sebastián Piñera se retractó de las controvertidas declaraciones que realizó hace algunos días a través de una entrevista realizada en el canal internacional CNN en español.

En aquella ocasión, el mandatario afirmó que muchos de los videos que se habían visto en los cuales quedaron registrados graves violaciones a los Derechos Humanos eran falsos y que muchos habían sido grabados fuera del país.

Luego de la controversia generada por su declaraciones, Piñera compartió un video a través de las redes sociales en el que enfatiza que en dicha ocasión se expresó mal y que las interpretaciones de acuerdo a sus palabras no representan para nada su pensamiento.

Piñera se retracta

El comentario del Presidente a través de Twitter personal tiene el siguiente mensaje"Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad".

Continuando con el mensaje, dentro del video el Mandatario entrega las siguientes declaraciones "En relación a ciertas interpretaciones que ciertamente no reflejan ni mi pensamiento ni mi intención, respecto de una entrevista que otorgue al canal de televisión CNN, quiero compartir con mis compatriotas algunas reflexiones; la defensa de los DDHH de todos, en todo tiempo, lugar y circunstancia ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida".

"Lo heredamos de nuestros padres o ellos nos lo inculcaron desde la misma cuna. Nuestro Gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los derechos humanos, por esas razones, durante las últimas semanas, hemos tomado todas las providencias y precauciones para resguardar y proteger los DDHH de todos. Lamentablemente han habido abusos, atropellos y violaciones de DDHH de nuestros compatriotas".

Declaraciones de Piñera

"Como Gobierno nos hemos preocupado que todas esas denuncias, todos esos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional para que investigue como corresponde y para que posteriormente sean los Tribunales de Justicia los que juzguen de acuerdo a la Ley como corresponde en una Democracia y en un Estado de Derecho. Quiero agradecer a los organismos defensores de DDHH que en estas semanas han hecho muchas recomendaciones, algunas de ellas las habíamos implementado mucho antes de estas últimas semanas".

"Otras las estamos implementando ahora y apreciamos el aporte de esos organismos, y también como Gobierno estamos comprometidos para ayudara las víctimas de atropellos de abusos a los DDHH, ayudarlos a recuperar su salud, a aliviar su dolor, a reintegrarse a la sociedad porque estoy convencido que el valor al respeto a los DDHH de todos vive profundamente en el alma y corazón de todos los chilenos".