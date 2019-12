Conoce las tres mejores ilusiones ópticas del año según concurso

Este pasado viernes se han dado a conocer las tres mejores ilusiones ópticas del año, elegidas tras un concurso denominado "The illusion Of The Year Contest", en conjunto con el Laboratorio de Neurociencia de New York.

Recordemos que las ilusiones ópticas son un tipo de herramienta con las cuales podemos obtener ayuda para ver como comprendemos la realidad, además de revelarnos misterios de cómo funciona nuestro cerebro al momento de mostrarnos la imagen perceptiva.

Por otro lado, también estas suelen ser bastante divertidas, por lo que verlas sin duda es una experiencia visual y cerebral que más de alguno disfrutará bastante.

Dentro del concurso en el cual participaron más de 100 trabajos presentados por psicólogos, neurocientíficos y diseñadores, los jueces buscaron reconocer las tres mejores según una serie de parámetros basados en la experiencia, imágenes y complejidad de las ilusiones ópticas.

En la versión número XV de este año, se eligieron 10 trabajos como finalistas, de los cuales tres obtuvieron los primeros lugares. Entre ellos se encuentran trabajos que según los jueces de este año, mostraron un alto nivel no visto en años anteriores.

El primer lugar quedó para la ilusión llamada "eje dual", trabajo que es obra del diseñador de videojuegos llamado Frank Force. En el video preparado se ve como una figura gira alrededor de su eje vertical, mientras que al mismo tiempo lo hace en el horizontal.

Help me win Best Illusion of The Year!https://t.co/9XWBjs1Hgu

I am in the top 10, please go to this page to see a full version of my entry "Dual Axis Illusion" and vote for it.#illusion #trippy #javascript #geometry #brainteaser pic.twitter.com/SObo6l0rcQ

— Frank Force (@KilledByAPixel) December 9, 2019