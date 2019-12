Netflix revela que The Irishman fue vista por una millonada de usuarios

Netflix se apuntó uno de los mayores éxitos del año con el estreno exclusivo de la última cinta de Martin Scorsese, The Irishman.

Con la publicación de los nominados a los Globos de Oro se comprobó la validez de la apuesta de la plataforma. Y el filme se perfila ya como uno de los más serios contendientes por un Premio Óscar.

A pesar de su extremadamente larga duración la cinta ha sido objeto de muchos comentarios y publicaciones más allá de la crítica especializada. Y ahora, Netflix se ha puesto sincero, revelando la cifra exacta de cuentas que han visto The Irishman:

*pours glass of wine*

*dips bread*

My friends, I’ve got some news from the big guy at the top: THE IRISHMAN was watched by 26,404,081 accounts globally — within its first 7 days on Netflix. pic.twitter.com/abVV993CWS

— Netflix Film (@NetflixFilm) December 10, 2019