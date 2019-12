Netflix: Estas son las mejores producciones de Navidad en 2019

Si quieres ver cosas buenas navideñas en Netflix, entonces aquí te dejamos una pequeña colección de producciones que puedes ver en la plataforma.

La Navidad llegó a nosotros y con ello, también a Netflix, y es que no hay nada mejor que juntarse en familia a disfrutar de historias llenas de magia, nieve y Santa Claus.Lamentablemente no hay tantas buenas películas navideñas, la mayoría son de esas producciones de bajo presupuesto con la misma trama. No encontrarás ni siquiera a The Grinch, tampoco a Love Actually y mucho menos cosas como Batman Returns o Die Hard. Y ni hablar de Bad Santa y Home Alone. Por eso aquí te presentamos las mejores producciones navideñas que puedes ver en esta plataforma.

Klaus

Una de las mejores películas de animación de este año, aclamada por la critica y por justas razones. Esta genial película nos muestra a un cartera que hace un trato con un juguetero para repartir regalos en un pequeño pueblo. Sinceramente la tienes que ver.

Michael Bolton’s Big, Sexy Valentine’s Day Special

Es una producción navideña, no dejes que te engañe el título, ya que Santa Claus le pide al famoso cantante Michael Bolton (When a Man Loves a Woman) que haga un especial de San Valentine super sexy que haga que nazcan 75 mil bebés para navidad. Es buena para pasar el rato y con buena música. No apta para niños.

Mean Girls

Muy similar a lo que pasa con Die Hard, esta película es considerada por muchos como una película navideña, así que no podía quedar fuera de la lista. Este drama nos presente a Lindsay Lohan entrando a la complicada vida escolar después de haber vivido en Africa toda su vida. Hay traiciones, diálogos memorables y momentos muy graciosos.

Nailed it! ¡Felices Fiestas!

Un programa de concursos en donde pasteleros sin experiencia compiten para ganar grandes premios. En este especial de Navidad, los participantes deberán mostrar su espíritu navideño para salir victoriosos al crear pasteles que no sean un total desastre.

Sugar Rush: Delicias Navideñas

Simplemente lo concursos de cocina son lo mejor, ya que nos dan ideas para cocinar cosas interesantes. De hecho, este especial navideño nos muestra el otro lado de la moneda, en donde cuatro equipos con experiencia se enfrentan para crear el mejor postre navideño con un tiempo límite. Es como Nailed it pero con buenos resultados.