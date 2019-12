Mohamed Madkour "Se que en Chile la gente tiene esa ambición de ser los mejores en economía digital con el 5G"

Asistimos al evento "Latam Innovation Day" realizado en la Ciudad de México y conversamos en exclusiva con Mohamed Madkour, experto en redes 5G de Huawei.

Hace algunos días asistimos al evento "Latam Innovation Day" realizado en la Ciudad de México, donde conversamos en exclusiva con Mohamed Madkour, Vicepresidente de Marketing y soluciones de redes Inalámbricas en Huawei, quien nos contó sobre la actualidad del 5G y el caso particular de Chile.

El impulso de la transformación digital de América Latina y la importancia de mejorar el ecosistema digital en la región con el fomento de nuevas tecnologías como 5G, destacando desafíos como la conciencia de los beneficios de la digitalización entre todos los actores sociales, fueron algunos de los temas centrales de Latam Innovation Day 2019.

Bajo este contexto, entrevistamos a Madkour, quien nos contó en detalle cómo está el desarrollo de esta nueva tecnología en América Latina y en especial que es lo que pasa actualmente con nuestro país.

El 5G en América Latina y Chile

FW: ¿El 5G puede significar un cambio sustancial en un país? ¿Cuales serán las necesidades que cubrirá?

MM: "Bueno, esto es un escenario que tiene que pasar, y creo que se aplica en todo un país, no importando si este está en desarrollo o un vías. Cuando hablas de identificar problemas nacionales, es un pilar en común, pero quizás los problemas nacionales de Chile son diferentes a los problemas nacionales de Sudáfrica, algunos de ellos quizás sean problemas de salud, Chile quizás tenga problemas en la industria de la salud, todo país lo tiene, como problemas financieros y de educación, así que en una palabra esto es algo en común".

"El 5G puede resolver cualquier situación, solo necesitas pensar cual es el problema y entonces tendrás la conversación, eso es primero. También es algo común , infraestructura digital y física, carreteras, sé que en Chile la geografía es un poco diferente por las montañas así que las carreteras son importantes, la fibra es importante, el despliegue es importante, la comunicación inalámbrica ahora esta complementando cosas claves como la fibra, algo que sin duda es trascendental".

FW: ¿Cuales son los mecanismos que debe seguir un país para adoptar este tipo de tecnología?

MM: "Chile es un adoptante, eso es en verdad algo bueno, el país esta en el medio, de hecho, esto es un periodo de crecimiento, de desarrollar su economía, entonces es algo que es fundamentalmente importante para ustedes trabajar esa ventaja en economía digital, para mover a ese crecimiento. Creo que no tengo un conocimiento claro de la situación actual del país como para entregar mayores detalles, pero lo que se que en Chile la gente tiene esa ambición de ser los mejores en economía digital con el 5G, y eso es lo que se necesita, el bien del país se necesita, y si es necesitado, se puede hacer lo que dije en infraestructura, inversión, resolver problemas, verán un futuro brillante para Chile y creo que para todos los países latinoamericanos".

FW: ¿En que tipo de industrias se podría potenciar de mejor manera el 5G?

MM: "La industria minera por ejemplo está desarrollada en África, es relevante en China, y también lo es en tu país. También mencioné algo de la industria pesquera y granjera. La industria minera como dije, en perspectiva de eficiencia, un hombre sólo puede conducir a 10km/hr, pero si es automatizada puede recorrer a 30km/hr, entonces tienes mas eficiencia, y te ahorras trabajo, te ahorras el seguro, y eso sería muy bueno. Aparte de la minería, no hable de la industria manufacturera, la industria manufacturera es de hecho muy importante, pero el problema es que tienes que encontrar la habilidad como quien manufactura y como puedo dirigirlo, porque la habilidad te dará el beneficio. Entonces es todo a lo que yo llamo ecosistema, el ecosistema no necesariamente necesita terminales, si necesita terminales, contenidos y problemas de industria que necesitan ser resueltos".

FW: ¿El paso hacía el 5G creará una estructura totalmente diferente en lo que respecta al mundo digital?

MM: " Si, por supuesto, el 5G creará la estructura de la economía digital, cambiará el mapa global en dirigir países, pero el problema es como dije; el país, el gobierno, necesita encontrar que el problema mayor sea resuelto. A esto nosotros lo llamamos "the low hanging issue" (el problema menor), ya que no puedes comprar inmediatamente conducción automática, quizás esto no tenga sentido, pero si puedes empezar identificando un problema que puede traer mas productividad, poco a poco".