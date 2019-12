Matrix 4 ficha a estrella de Frozen y Mindhunter

La voz de Kristoff en Frozen ahora se une al elenco de Matrix 4.

Luego de años de rumores y negaciones por fin es un hecho confirmado que Warner prepara una secuela que por el momento conocemos únicamente como Matrix 4.

Poco se sabe sobre la cinta, ni siquiera queda claro si se trata de una continuación directa a la trilogía, un reboot, o alguna historia alternativa. Pero ahora tenemos una certeza: el tipo que hace la voz de Kristoff en Frozen será uno de los protagonistas.

Por cortesía de nuestros colegas de Collider, se reporta que el actor Jonathan Groff, famoso por prestar su voz en la aventura animada de Disney; y por interpretar al agente Holden Ford en la serie Mindhunter, se unirá al reparto de Matrix 4.

Este no es el primer fichaje extraño que nos regala la cinta. Desde hace meses se reveló por ejemplo que Neil Patrick Harris, Barney Stinson de How I Met Your Mother, también se uniría a la película. Lo que ya tiene confundidos a algunos fans.

Lo que se sabe hasta ahora es que Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss y Jada Pinkett Smith regresarán, con sus años de más, a interpretar a Neo, Trinity y Niobe respectivamente.

A ellos se unirá Jonathan Groff, Neil Patrick Harris y Yahya Abdul-Mateen II, el villano de Aquaman, que aquí interpretaría al parecer a la versión joven de Morpheus.

Lana Wachowski está escribiendo esta nueva historia, con la ayuda de Aleksandar Hemon y David Mitchell (The Lazarus Project).

Considerando los antecedentes de los involucrados y el rumbo que toma cada movimiento no suena muy alentador.