Martin Scorsese ruega que no veas The Irishman en un smartphone

Martin Scorsese debió revisar cómo funcionaba Netflix antes de convertir The Irishman en una película exclusiva para esta plataforma.

Martin Scorsese se convirtió en objeto de grandes críticas y noticias luego de que afirmase que las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) no eran cinema. Todo durante la promoción de su nueva película exclusiva para Netflix, The Irishman (El Irlandés).

Durante el periodo previo al estreno de la cinta se elevó la expectativa en torno a la cinta del director. Pero este fin de semana fue liberada en la plataforma y medio mundo tuvo oportunidad de verla, para comprobar si era tan buena como se rumoraba.

El problema es que tal vez Martin Scorsese no está muy contento con la forma en que todos ustedes usan Netflix. Eso lo deja entrever su más reciente declaración en una entrevista con el reconocido crítico de cine Peter Travers, donde suplica a la audiencia que no vea The Irishman en un smartphone:

Pediría, si alguna vez quieren ver una de mis cintas, o la mayoría de las películas del mundo, que por favor, no la miren en un teléfono, por favor. Una iPad, una iPad de pantalla enorme, tal vez.

Sonará absurdo y exagerado desde varias perspectivas. Particularmente porque si ese es el punto de vista del director tal vez debió considerar los hábitos de consumo de los usuarios de Netflix antes de darle la exclusiva a esta plataforma.

Pero esa misma postura no ha evitado que internet se llene de burlas hacia Martin Scorsese, sus intenciones artísticas y el medio que usa para mostrarlas:

#NowWatching The Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/rOa1rP5LYj — khoi 🎄| parasite oscar's campaign manager (@fkaswig) December 2, 2019

Watching The Irishman the way Martin Scorsese intended pic.twitter.com/ODgeOKfd8H — Parker Manwell Sr. (@DressesLikeADad) November 28, 2019

Watching the Irishman the way Scorsese intended pic.twitter.com/wc1Cv8cfHE — colin. (@melessthanthree) November 30, 2019

The Irishman inevitablemente será vista en pantallas de todo tipo. Y su propio director no puede hacer nada para evitarlo.