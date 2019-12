Los Simpson predijeron la pelea de Andy Ruiz vs Anthony Joshua

Los Simpson siguen haciendo predicciones de cosas que ni siquiera nos imaginamos y ahora con una pelea de box muy interesante.

Los Simpson tienen una curiosa manera de predecir el futuro, y aunque hay veces que lo hacen mucho más acertados que otras, no cabe duda que conocen muy bien a la sociedad. Y una de esas cosas que predijeron es una pelea de box muy reciente, aquella que tuvo Andy Ruiz contra Anthony Joshua.

¿La pelea del siglo?

El año 2019 no podía irse sin que Los Simpson nos regalaran una última predicción y vaya que fue una bastante icónica. Puesto que seguramente todos recordamos este episodio de la serie con mucho cariño.

En el episodio “Homero por el Campeonato” este es entrenado por Moe para poder competir contra otros boxeadores pero sin que Homero meta ni una sola vez las manos. Ya que, su entrenamiento y estilo de combate consiste en dejar que sus oponentes se cansen de tanto golpearlo y caigan cansados, por lo que Homero siempre resulta ganador.

Sin embargo, llega un momento en que se enfrenta a Rufo Tatum y este no parece mostrar señales de cansancio, al contrario, comienza a golpear a Homero y a hacerle daño real, por lo que Moe tiene que intervenir y sacar a Homero de la pelea con una maquina voladora.

Y si bien, la pelea de Ruiz no terminó como la de Los Simpson y nadie sacó al boxeador de l ring volando, si se pudo ver a un boxeador que no había entrenado casi nada contra uno que se toma en serio el deporte. Y claro, los memes y comparaciones no se hicieron esperar.

¡Los Simpson predicen la pelea de Andy Ruiz vs Anthony Joshua!#RuizJoshua2 pic.twitter.com/2yx6ZUL0R1 — Bart (@SimpsonitoMX) December 7, 2019

¿Quién más vio la pelea de Andy Ruiz vs Anthony Joshua? pic.twitter.com/R1CseWwDx5 — Miguel Bravo (@ElDetectiveMike) December 10, 2019

So The Simpsons predicted Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua 2 pic.twitter.com/Zd6RYbwZ6q — Vanan M (@VananM) December 8, 2019

La diferencia de nivel se veía muy similar a lo visto en Los Simpson, lo que dejó claro desde el inicio quién sería el ganador de la noche. Sin duda es algo muy curioso, porque incluso las fotografías que les tomaron a los boxeadores reales son muy similar a las tomas que vimos en la serie.