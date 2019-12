Los Simpson: Conoce el juego de cartas coleccionables que casi nadie recuerda

Los Simpson tuvieron un juego de cartas coleccionables que aún puedes conseguir pero básicamente de segunda mano ¿lo recuerdas?

Los Simpson tienen una infinidad de productos que se han comercializado a lo largo de todo lo que ha durado esta serie. Pero dentro de videojuegos, una película, ropa, artículos de colección, cómics, figuras de acción y muchas otras miles de cosas, había un juego de cartas coleccionables del cual muy pocos se acuerdan.

¡Ay caramba!

Hace algunos años, cuando Yu-Gi-Oh! se volvió tan popular que Huevo Cartoon decidió hacer un juego parodia del mismo, se comenzaron a ver incontables juegos de cartas en todas partes. Había Mitos y Leyendas, Duel Masters y también, estaba el juego de cartas de Los Simpson.

El juego salió a la luz durante el año 2003 y de inmediato llamó la atención de muchos coleccionistas, ya fueran jugadores de algún TCG o simplemente fanáticos de la serie. Y es que no solamente eran tarjetas coleccionables, sino que realmente se podía jugar con ellas junto con otra persona (o personas). Curiosamente, este juego fue hecho por los mismísimo Wizards of the Coast, por lo que la calidad de la cartas y del arte de cada una era increíble.

Había tres tipos de cartas: Personajes, Escenas y Acciones, las cuales debías usar para ganar en contra de más de un contrincante. El objetivo del juego es obtener 7 puntos y quien lo obtenga primero, gana. Durante el turno de cada jugador, este puede debe jugar una carta de escena si es que no tiene ya una en juego. Debe jugar también una carta de personaje, el cual estará en la Escena que se ha jugado y también puede jugar una carta de acción, si así lo desea.

Se obtienen puntos al completar la escena, es decir, si eres tú el jugador que completó la escena, ya puedes obtener tu punto y armar otra escena más. Se dan puntos adicionales a quienes tengan más personajes por escena. No es un juego muy complejo, pero si tiene su grado de dificultad, en especial si se juega con 5 jugadores.