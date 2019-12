Acusan de transfóbica a J.K. Rowling tras polémico tuit contra la identidad de género

Gran indignación generó en redes sociales un polémico tuit de la escritora inglesa J.K. Rowling, en el cual defendía a una mujer que fue despedida de su trabajo al cuestionar una ley sobre identidad de género en el Reino Unido. Dado esto, los fans de Harry Potter, y en especial la comunidad LGBT+, tildaron a la novelista como transfóbica a través de Twitter.

Según apunta Infobae, Rowling apoyó a través de la mencionada red social a Maya Forstater, una exempleada del Centro para el Desarrollo Global (CGD), que fue desvinculada de sus labores tras cuestionar al gobierno inglés por la ley que facilita el reconocimiento de la autopercepción de género. Tras este hecho, ocurrido en marzo de este año, se instaló el hashtag #IStandWithMaya, el cual está repleto de opiniones tránsfobas, entre ellas la de la autora inglesa.

El polémico texto, publicado ayer, se traduce como "Vístete como quieras, por favor. Llámate como quieras. Duerme con cualquier adulto con consentimiento. Vive de la mejor manera que puedas en seguridad y paz. Pero ¿sacar a una mujer de su trabajo solo por defender que el sexo es real?", opinión que encendió más de algún debate entre la comunidad de fans de Harry Potter.

Así reaccionaron algunos fanáticos de habla hispana.

-También JK Rowling: *se opone a la gente no binaria y trans con sus declaraciones*

No puedo ni twittear sobre el tema de JK Rowling porque me duele demasiado aceptar que sea así. Y leer los comentarios de personas trans que han crecido leyendo sus libros y aceptándose en parte gracias a sus historias me parte el corazón. Y ya está.

— Javier Ruescas 🏳️‍🌈 (@javier_ruescas) December 19, 2019