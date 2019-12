Una Inteligencia Artificial puede predecir si es que morirás pronto

Una Inteligencia Artificial fue creada con el propósito de ayudar a las personas a ser diagnosticadas con precisión en cuestiones del corazón.

Inteligencia Artificial ha avanzando a pasos agigantados con el paso del tiempo, y no solamente estamos hablando de aquella que se programa en los videojuegos para combatir contra nosotros, sino que hablamos de aquella que se puede usar para múltiples cosas de la vida cotidiana. Como la que veremos ahora que puede saber si es que morirás pronto. Así lo reporta Popular Mechanics.

¿Es esto la vida real?

Lo sabemos, la noticia misma parece sacada de un libro de ciencia ficción (y de hecho, sería una trama muy interesante) pero no es tan alocado, puesto que es una Inteligencia Artificial que se ha hecho especialmente para medir el ritmo cardiaco de las personas.

Esta, de alguna manera, puede detectar si una persona podría morir en el lapso de un año tan solo con escuchar su ritmo cardiaco. Esto quiere decir que este algoritmo ha superado a todas las herramientas de medición previas a este. El asunto es que puede predecir mucho mejor las condiciones de salud de las personas. Esto hace que los diagnósticos sean mucho más precisos y que no se den malas noticias cuando no las hay o que no se tomen a la ligera los resultados cuando pueden ser graves.

Todo se ha hecho por medio de Machine Learning, lo cual ha evolucionado tanto que hasta la fecha, su rango de precisión es de una 85%, una cifra que supera por mucho a todo lo visto con anterioridad. Métodos anteriores tenían un rango de precisión que va desde un 65% a un 80%.

La tecnología parece que pronto será capaz de decirnos con exactitud cuándo es que podríamos morir y las medidas que debemos tomar para evitarlo, aunque algo es seguro, una buena alimentación y una vida activa alejada de lo sedentario siempre ayudan a prevenir cualquier problema del corazón. Pero por cualquier cosa, visita a tu medico.