Instagram: Cómo ver los likes escondidos en las publicaciones

Instagram implementó la manera de no poder ver los likes totales de publicaciones de terceros, pero siempre hay un truco y aquí te decimos como hacerlo.

Instagram hace poco hizo que fuera imposible para todos ajenos a un perfil pudieran ver la cantidad de likes que un perfil tiene. Gracias a eso, ya es imposible saber el alcance de las publicaciones de un perfil sin ser administrador de este mismo. Pero como siempre, hay trucos para poder ver todo lo que hay Internet y aquí te diremos como hacerlo de manera legal y sencilla.

A mí nadie me dice lo que puedo hacer

Primero que nada, el motivo por el que se ocultó el conteo de Likes de todas las publicaciones es para evitar que las personas se sintieran mal por el número de likes que tienen en cada imagen. Por eso es que solamente quien subió la imagen puede acceder a esta cifra total de likes y no externos.

Pero para poder ver esa cifra es tan fácil como instalar una extensión en tu navegador. La extensión se llama “The Return of the Likes” y puedes encontrarla en este link. Una vez que esté instalada, no tendrás que hacer que hacer mucho para poder ver todos los likes ocultos en todas las publicaciones de Instagram.

“Instagram ha removido la habilidad de ver los conteos de likes y comentarios. Nosotros los volvimos a hacer disponibles.”

Es parte de lo que dice la descripción de esta esta extensión para Google Chrome, también dice lo siguiente.

“Instagram ha dejado de mostrar los números de likes y comentarios en algunas áreas, lo cual hace la vida de una persona enfocada en Redes Sociales muy complicada, así que pensamos en ayudar un poco. La extensión muestra el número de likes y comentarios para cualquier publicación en Instagram. Nota de Privacidad: No se envía ninguna información a los servidores de Socialinsider.”

Así que ya sabes, es muy fácil poder ver esta información de nuevo ¿la instalarás?