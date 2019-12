Instagram: Alguien hizo el filtro de Zapata gay y te decimos cómo usarlo

Si te gusta el meme reciente de Zapata Gay, entonces te interesará saber que ya hay un filtro de esta pintura en Instagram.

La polémica del momento llega en forma de filtro para Instagram. Si, estamos hablando de Zapata gay, la pintura que logró que lo incorrecto fuera correcto y que la violencia fuera la respuesta. Y por si te quieres unir al mame del momento, aquí te decimos como obtener el filtro de esta polémica pintura.

Arriba zapatilla

Lo sabemos, la pintura de zapata en si es malísima, y no es que Fabián Cháirez sea un mal artista, sino que esta no es ni de cerca su mejor obra. Lamentablemente, muchos lo tomaron a mal y le han dado mucha fama a una obra que es medianamente buena, por decir mucho. De hecho, para que veas a lo que me refiero, aquí tienes más trabajos de Fabián Cháirez para que veas que no es malo, solo la pintura es mala.

Pero ya sea que te guste o no su arte, no se puede negar el hecho de que este se ha vuelto viral gracias a quienes se supone que quieren censurar la obra. Pero si quieres ayudar a hacerla todavía más famosa, entonces te diremos como usar el filtro de “Zapata Afeminado” en Instagram.

Para empezar, debes entrar al perfil del creador de este filtro, el cual tiene por nombre “dzrf_” y en este enlace puedes entrar a su cuenta. Una vez dentro, solamente deberás seleccionar su historia destacada que lleva por nombre “Zapata” y después dar en la opción de “Probar”.

Y listo, podrás comenzar a utilizar este filtro para tus selfies, en donde tu cara se pondrá en el lugar de Zapata y hasta podrás mover la pintura de maneras muy locas.

Ahí lo tienes, súbete al tren (o al caballo) y empieza a compartir historias de esto antes de que pase de moda, como en, una semana más o menos.