Huawei asegura que no necesita usar tecnología de Estados Unidos

El nuevo equipo de Huawei no tendrá ni un solo chip hecho en territorio estadounidense ¿eso será algo bueno para la compañía?

Huawei es una de las empresas más grandes de smartphones y sus equipos ya son reconocidos por su gran calidad en todo el mundo. Y uno de esos países es Estados Unidos, aún cuando no quieran aceptarlo. Es por eso que, la decisión que tomó Huawei de dejar de lado los componentes estadounidenses es una notica muy importante. Así es como lo reporta The Wall Street Journal.

Huawei se compromete consigo mismo

El nuevo equipo de Huawei tendría tecnología que no tendrá nada que ver con Estados Unidos esto es a causa de la bola de nieve que se desató gracias a que Trump detuvo todos los cargamentos de Huawei e impidió que entraran a Estados Unidos. Pero a pesar de que se le ha dado “permiso” a las compañías de tecnología de americanas para volver a trabajar con Huawei, parece que la compañía china se mantiene firme en su decisión de no volver a trabajar con Estados Unidos.

Es por eso que el Huawei Mate 30 no tendrá ningún chip norteamericano dentro, pero aún así, eso no quiere decir que no vayan a usar chips de ese país en ninguno de sus equipos; puesto que seguirán haciéndolo durante un tiempo en lo que se regulariza en todos los modelos.

Desde Mayo, se ha reducido considerablemente el uso de estos chips en todos los equipos de la compañía china, pero mientras que aún se han visto en contados equipos, hay otros que ya no llevan tecnología norteamericana.

Esto podría significar que Huawei deberá realizar tratos con otros países y que dejará de recibir por completo chips de compañías como Intel o Qualcomm. Pero eso no significa que Huawei se vea en problemas de ninguna manera. De hecho, parece que realmente, la producción de Huawei no se verá afectada en absoluto por no tener tratos con estas compañías. Así que no hay de qué preocuparse si es que tienes pensado comprar un equipo de esta marca.