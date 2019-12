Huawei afirma que durante el 2020 la supervivencia es su principal objetivo

El Presidente rotativo de Huawei ha señalado que, luego de un 2019 desafiante, el 2020 será enfocado a la supervivencia como primera prioridad.

El Presidente rotativo de Huawei Eric Xu afirmó que el principal enfoque que tendrá la compañía para este año 2020 será el de la supervivencia.

Según sus declaraciones, el 2019 fue un año bastante extraordinario y desafiante, luego de que Estados Unidos llevara a cabo la prohibición comercial contra ellos a mediados de año, situación que los afectó principalmente en lo que respecta al crecimiento.

Sin embargo la empresa aún con esta situación todavía sin resolver, logró generar un crecimiento anual durante este 2019, aunque su Presidente rotativo cree que el 2020 las cosas se pondrán más complejas.

Huawei y el 2020

A través de un mensaje donde el ejecutivo de la compañía saludó a los empleados por las fechas de fin de año, sus palabras con respecto a esta situación fueron las siguientes:

"La supervivencia será nuestra primera prioridad. Para este fin de año, debemos mantenernos dedicados a poner siempre a nuestros clientes primero y seguir creando valor(…)específicamente nos enfocaremos en las siguientes cuatro áreas: mantener el crecimiento, mejorar todas nuestras capacidades, optimizar nuestra organización y controlar todos los posibles riesgos".

Recordemos que incluso, el último dispositivo de la compañía, el Mate 30 pro, salió al mercado de forma oficial sin los servicios de Google habilitados, por lo que este no ha podido ser vendido en varios mercados a raíz de esta situación

El Presidente de la compañía advirtió que durante este año 2020 eliminará a los gerentes mediocres, personas que actualmente trabajan en la empresa pero que han perdido el espíritu emprendedor o a otros que obtuvieron sus puestos debido a conexiones personales.

Finalmente, Xu enfatizó que "Necesitamos planificar más activamente nuestra cartera de gestión. Cada año, los gerentes que se desempeñen en el 10% inferior, serán despedidos de la empresa", enfatizando ahora que los enfoques de la compañía será más rigurosos para que durante este nuevo año no sean tan afectados por las circunstancias externas.

Carta Huawei

“Si la flor del ciruelo no hubiera pasado por el viento y el frío del invierno, no hubiera podido gozar de una fragancia tan agradable”. Este año 2019 ha sido un año extremadamente fuera de lo común para Huawei. Bajo la presión del gobierno de los EE. UU., todas las personas en Huawei hemos enfrentado y superado estos tiempos difíciles, enfocándonos en crear valor para nuestros clientes, estimando que los ingresos anuales por ventas superarían los 850 mil millones de yuanes, es decir, sería un aumento interanual de aproximadamente el 18 %. A pesar de no haber alcanzado las metas propuestas a principios de año, la operación general de Huawei fue muy estable y, básicamente, resistió todas las pruebas".

"Los negocios de los operadores son líderes en el progreso del uso comercial 5G a nivel global. Los negocios empresariales ayudan a los clientes a construir la base para la transformación digital. Actualmente, hay 228 empresas de las 500 más importantes a nivel global en más de 700 ciudades alrededor del mundo que han elegido a Huawei como su socio para la transformación digital. Primero, anunciamos nuestra estrategia en la industria de la computación lanzando el procesador de Inteligencia Artificial (IA) más rápido del mundo, Ascend 910, y el servicio de formación de IA, Atlas 900. Los negocios de teléfonos inteligentes mantuvieron un crecimiento constante, con más de 240 millones de equipos vendidos; se mejoró el diseño del ecosistema inteligente en múltiples escenarios centrado en el consumidor de las PC, tabletas, dispositivos vestibles y pantallas inteligentes. En Huawei no hay milagros. Estos logros no han sido fáciles. Con motivo de la llegada del año nuevo, y en representación de la Junta Directiva de Huawei, quiero agradecer a nuestros clientes y socios por su confianza y apoyo. ¡Gracias a los cientos de millones de consumidores por su aprecio y preferencia por Huawei y por los productos de nuestra marca Honor! ¡Gracias a todos los empleados de Huawei de todo el mundo por su arduo trabajo y a sus familiares por su apoyo y dedicación! ¡Y, especialmente, gracias a aquellos empleados y sus familias que están en la primera línea para hacer las mejoras necesarias para nuestra tarea!".

"Creemos firmemente que, en los próximos 30 años, la sociedad humana inevitablemente entrará en la era de la sociedad inteligente. La tecnología digital está remodelando el mundo, y queremos que todas las personas sean beneficiadas, garantizando una inclusión digital plena. Con la comercialización de nuevas tecnologías como la red 5G, la computación en la nube, la IA o la cadena de bloques (blockchain), la digitalización de la industria está entrando en un período de rápido desarrollo con gran potencial. Sin embargo, el ambiente externo es cada vez más complejo, y la presión por la desaceleración de la economía mundial está aumentando. Trabajaremos por la supervivencia y el desarrollo a largo plazo en la adversidad de las continuas restricciones a las tecnologías líderes por parte de los EE. UU. Huawei continúa enfocándose en extender continuamente las capacidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para desarrollar la digitalización de todas las industrias, llevando el mundo digital a cada persona, automóvil, casa y organización, construyendo un mundo inteligente interconectado. Debemos aprovechar la tendencia del desarrollo a largo plazo, enfocarnos en las estrategias y convertir las crisis en oportunidades".

"El año 2020 será un año difícil para Huawei. Seguiremos dentro de la Lista de Entidades, no tendremos un rápido crecimiento como el obtenido en la primera mitad de 2019, ni la inercia del mercado de la segunda mitad del año. Además de nuestros propios esfuerzos, solamente podemos depender de la confianza y del apoyo de nuestros clientes y socios. La supervivencia es nuestra prioridad. Debemos seguir centrándonos en el cliente, orientados en el esfuerzo, y continuar creando valor para nuestros clientes, con énfasis en garantizar el crecimiento, aumentar la capacidad, optimizar la organización y controlar los riesgos."