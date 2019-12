Historias memorables de Facebook que ocurrieron en la década

Facebook tiene incontables historias que compartir de parte de la misma empresa, aquí te mostramos 4 de las más memorables de la década.

Facebook estuvo con nosotros a lo largo de toda esta década y con este, vinieron momentos muy raros, secretos sorprendentes y escándalos que nos afectaron a todos de distintas maneras. Aquí te dejamos algunas de las cosas que más sonaron con esta red social en la pasada década.

La chamarra de Facebook

Durante una entrevista muy incómoda con D8, Mark Zuckerberg parecía que iba a morir de nervios o de deshidratación, este decidió quitarse la chamarra cuando las preguntas se comenzaron a poner más intensas. Pero la revelación de un mensaje en el interior de la chamarra hizo que todo se pusiera mucho más extraño de lo que ya estaba siendo.

Feisbu: La Película

A inicios de la década, además de la extraña conferencia que ya mencionamos, también pudimos ver una película basada en la vida de Zuckerberg. Este filme protagonizado por Jesse Eisenberg y dirigido por David Fincher dio mucho de qué hablar, ya que mostró un lado más humano de una red social que seguiría evolucionando sin control por mucho tiempo más.

Robot en juicio

Hace no mucho, pudimos ver uno de los juicios más graciosos que se hayan dado en la década. No por el tema central, ya que un juicio por espionaje y tráfico de información no es para morirnos de risa, pero la manera en que se desarrolló todo fue de lo más curiosa. Mark sudando a chorros mientras bebía agua de manera nerviosa, los congresistas demostrando su poco conocimiento del funcionamiento de Internet y otras miles de cosas, fueron el blanco de los memes por mucho tiempo.

El fiasco de Cambridge Analytica

Uno de los más grandes escándalos en los que se vio inmiscuido Facebook fue el que ocurrió durante el 2018 gracias a una compañía llamada Cambridge Analytica, la cual se encargaba de recolectar información de todos los usuarios de Facebook (sin su consentimiento) para encontrar la manera de influenciar en las decisiones de voto de los usuarios en la elecciones por medio de publicidad y publicaciones recomendadas. Todo mientras Facebook los dejaba actuar con total impunidad.

Utilizando un software ruso, esto se volvió una bomba en contra de los usuarios, la sociedad, la política y para Facebook mismo, puesto que el mismo día en que esto se dio a conocer, perdieron un alrededor de 120 BILLONES de dólares en el mercado de valores.