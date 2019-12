Malas noticias: Fallece Gerry Alanguilan famoso ilustrador de Marvel y DC y estrella meme de Internet

El mundo de los comics está de luto, ya que un famoso ilustrador de Marvel y DC falleció. Este hombre de nombre Gerry Alanguilan, también fue muy famoso en Internet gracias a un video en donde ponía una cara sexy y se volvió un fenómeno viral.

Su nombre completo era Doroteo Gerardo N. Alanquilan Jr. y falleció a la edad de 51 años. Este importante ilustrador de las Filipinas trabajó en cómics de la talla de X-Men, Superman, Wolverine, Fantastic Four y muchos otros. Si eres un gran seguidor de estos héroes, seguramente llegaste a ver su trabajo.

La causa de su muerte no se ha especificado en ningún lugar, pero parece que padecía de alguna enfermedad que le impedía caminar, por lo que se le había visto en silla de ruedas durante los últimos años. Desafortunadamente, el último tweet que este escribió fue el 17 de Diciembre, y no fue nada alentador para sus seguidores, pues este solamente dice: “Oh por Dios, este dolor”

oh my God this pain

