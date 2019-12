Cómo funciona Uber Eats para ganar dinero en México

Uber Eats es una excelente plataforma para quienes quieren ganar más dinero en sus tiempos libres, aquí te decimos como funciona esto.

Uber Eats siempre se encuentra buscando nuevos socios que quieran trabajar en sus tiempos libres en México, es por eso que muchos quieren aprovechar esa oportunidad y comenzar a ganar dinero por medio de esta app de entregas. Así que no busques más, aquí te diremos como funciona todo esto.

Es fácil y rápido

Lo primero que necesitas antes de comenzar a repartir en Uber Eats, es un vehículo propio, no importa si es una bicicleta, una motoneta o un automóvil, lo importante es que tengas las capacidad de moverte de manera independiente por la ciudad. De esa manera no tendrás problemas para hacer entregas que se encuentren lejos de tu ubicación y podrás hacer entregas también más rápido.

Una vez que ya tengas tu vehículo listo, deberás entrar a este link, que es la página oficial de Uber. Recuerda que siempre es importante realizar tu registro por medios oficiales y no utilizando cuentas de otras personas.

Una vez dentro de la plataforma, se te pedirán unos cuantos datos y al terminar tu registro, se te enviará un link que te llevará a la descarga de la aplicación especial para socios. En caso de contar con una motocicleta, automóvil o cualquier otro vehículo que requiera de una licencia, se te pedirán unos cuantos pasos más para poder verificar tu cuenta.

Una vez que ya tengas tu aplicación instalada y el registro completo, podrás comenzar a repartir de inmediato.

Hay muchas otras cosas que debes tomar en cuenta si es que aún no lo sabes. Aquí no tendrás horarios fijos, por lo que puedes trabajar una vez a la semana si es que así te funciona mejor a ti. Además, es importante que sepas que no hay sueldo base ni prestaciones, es básicamente trabajar de freelance.

Recuerda que entre más entregas realices, más dinero podrás ganar, entre menos tiempo le dediques, menos dinero ganarás, así de sencillo.