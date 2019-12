Free Fire: Te decimos donde encontrar el tesoro pirata del día 11

Si adoras jugar Free Fire en tu celular, entonces seguramente quieres los tesoros escondidos en el mapa. Te decimos en donde esta.

Free Fire se sigue ganado el corazón de incontables jugadores alrededor del mundo, y no solamente por ser gratis, sino que ofrece una gran experiencia de juego para todo quien decide unirse, además de diseños de personajes interesantes. Ya sea que te guste o no este título, no se puede negar su gran popularidad. Es por eso que, durante estas fechas, se ha comenzado a realizar una búsqueda de tesoro de la que muchos quieren ser parte.

Tesoro del día 11

Durante este mes podrás encontrar tesoros en Free Fire que cambian su ubicación cada día y de igual manera, también cambia el botín que hay dentro de estos. De hecho, siendo el día 11, el tesoro ya no se encuentra en el mismo lugar que el día 10.

Cabe mencionar es que no es necesario matar a otros jugadores para poder conseguir uno de estos tesoros. Todos pueden obtener uno sin importar si realizas bajas o no. Así que te conviene ser pacifista durante este evento, para hacer más sencilla tu búsqueda y la de los demás.

Sin más preámbulos, aquí tienes el lugar en donde puedes encontrar el tesoro pirata en este día 11.

El tesoro se encuentra ubicado cerca de la zona de Mill, por Riverside, en un área donde hay árboles al noreste del mapa Bermuda. Con coordenada F-K. Ahí lo tienes, ya sabes por donde buscarlo y puedes comenzar a hacerlo a partir de ahora para evitar que se te vaya a pasar la oportunidad de obtenerlo.

Free Fire es un juego gratuito que puedes bajar para teléfonos móviles. Ya sea que tengas iOS o Android, cualquier persona es libre de jugarlo completo desde el inicio. Además, no se requiere de una suscripción para jugarlo en línea, ya que solo requieres de una conexión a Internet para poder disfrutarlo con personas de todo el mundo.