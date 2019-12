Fortnite mostrará una escena de Star Wars: The Rise of Skywalker antes que nadie

El cine dentro de Fortnite,Risky Reel, mostrará una escena del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker, una semana antes del estreno.

Fortnite es uno de los videojuegos más populares de la actualidad y todos aprovechan cualquier oportunidad para promocionarse ahí, incluso Star Wars.

Pero ahora, con el estreno del Episodio IX: The Rise of Skywalker, han llevado las cosas un poco más lejos. No sólo integrarán algunos skins a las partidas, no. ¡Van a mostrar parte de la película dentro de Fortnite!

Según publican los amigos de Fornite News a través de su cuenta de Twitter el popular videojuego mostrará en exclusiva una escena completa de la nueva cinta de Star Wars.

La exhibición se hará en el cine dentro del juego, Risky Reels, este sábado 14 de diciembre de 2019 a partir de las 1:30 p.m. EST.

La escena será mostrada en Fortnite exactamente una semana antes del estreno de la película en las salas de cine del mundo.

Lo curioso es que el evento iniciaría a la 1:30 PM, pero al escena se mostrará hasta 30 minutos después, todo con la finalidad de que los jugadores puedan iniciar la partida y dirigirse al auto cinema sin tantas prisas.

Desde la semana pasada se venía rumorando sobre la posibilidad de este evento y ahora ha sido confirmado. Aunque todavía queda la duda si JJ Abrams hará una aparición dentro de la exhibición.