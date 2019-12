Fly Emirates llega a México y ya se encuentra buscando patrocinio en el fútbol mexicano

Hace poco llegó Fly Emirates a México y parece que ya se encuentra buscando una manera de posicionarse en el fútbol mexicano.

Fly Emirates llegó a México y con esto, se comenzaron a volver locas las redes sociales, pero no tanto por lo vuelos que hay disponibles, sino que se ha empezado a compartir la noticia de que esta aerolínea firmará un contrato para patrocinar al equipo de fútbol de Guadalajara: Las Chivas. Es por eso que nos preguntamos ¿a cuántos equipos patrocina ya Fly Emirates?

Es una lista interesante

Algo que queda muy claro es que esta aerolínea no se limita a la hora de buscar patrocinar equipos de fútbol, al contrario, ya que se ayuda mucho de la promoción que le da el hecho de estar en todas las playeras de jugadores en varios equipos. Es por eso que, para ayudarse con la promoción de su servicio en México, podrían decidir acercarse a Las Chivas para lograr esto. Aunque aun no hay nada confirmado, pero la información viene de ESPN.

Pero esta aerolínea no es ajena al deporte más popular del mundo, ya que cuenta con el patrocinio de muchos equipos, dentro de los cuales encontramos:

AC Milan

Arsenal FC

Hamburger SV

Olympiacos FC

Real Madrid

S. L. Benfica

Además de ser parte de la Asian Footbal Confederation y contar con la asociación de fútbol competitivo más antigua, la cual es The Emirates FA Cup.

Así que, no solamente podremos ver mucho movimiento de parte de Fly Emirates en cuanto a vuelos internacionales, sino que también veremos un gran movimiento en cuanto al deporte favorito de México se refiere.

De hecho, no me sorprendería en lo más mínimo que estos no se quedaran solamente con el club de Guadalajara en cuanto a patrocinio, ya que existen más equipos a parte de este que podría ayudarles a promocionarse en el país de manera efectiva.

Sin duda alguna, es algo interesante saber como una aerolínea tan importante se ha logrado colocar a la vista de todos usando al fútbol como medio.