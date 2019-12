Detienen a presunto responsable de la filtración de datos de Carabineros durante el estallido social

El supuesto Hacker que realizó la filtración de más de 29 mil datos de Carabineros hace algunas semanas habría declarado ser el culpable ante la Fiscalía.

El pasado 25 de octubre, Carabineros de Chile sufrió la filtración de datos más grande de toda su historia, cuando un grupo de hackers se adjudicó en aquel día la liberación de datos de inteligencia y diversos antecedentes personales de muchos de sus funcionarios.

Luego de más de un mes de ocurrida la situación, ahora las indagatorias a cargo del fiscal en jefe de Alta complejidad oriente, Felipe Sepúlveda, al parecer han podido dar con el supuesto responsable de esta liberación de información privada.

Las investigaciones se concentraron en las comunas de Ñuñoa y Talca, lugares en dónde efectivos de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros enfocaron sus esfuerzos para dar con el paradero del o los responsables.

Filtración de Carabineros

Según indagó La Tercera, los resultados de la investigación arrojaron que el supuesto responsable sería Exequiel Plaza Ibáñez, un sujeto de 28 años con residencia en la ciudad de Talca en dónde se encontraron un total de cuatro Notebooks, más de cinco celulares, dos iPad, Pendrives, discos duros y alrededor de CLP $3 millones en dinero efectivo.

Según la declaración del imputado ante los policías, el habría sido el responsable de haber creado los sitios volanteomaleta.cl, boletafactura.cl. verdeclaveverde.cl y verdeclaveverde.com, con los cuales logró realizar las diversas filtraciones de datos durante algunas semanas.

Además, en la declaración, Plaza Ibañez enfatizó que el principal propósito de la creación de estos sitios era para "cooperar con todas las víctimas que habían sufrido abusos policiales", como también facilitar la búsqueda de información de sus supuestos agresores, a través del motor de búsqueda creado por el mismo.

Finalmente, el Ministerio Público enfatizó que acudió a la Universidad de Talca, para así solicitar si el joven contaba con una red de conexiones con la cual podría haber hecho crecer aún más la filtración. Por otro lado, Exequiel Plaza Ibáñez quedó con arraigo nacional mientras se extiende la investigación para posteriormente ser formalizado por la misma Institución.

Anonymous entrega comunicado oficial

"Sobre la detención del supuesto responsable del hackeo a Carabineros: "Queremos indicar al pueblo de Chile que la exitosa operación llevada a cabo por Carabineros de Chile, que obtuvo como resultado la detención de uno de los culpables del hackeo a sus bases de datos, es falsa. La persona que detuvieron no tuvo relación alguna con dicho evento: lo que hizo sólo fue tomar los datos ya hackeados, organizarlos con scripts de consulta e indexarlos bajo dominios como lo fue verdeclaveverde.cl."

"Los verdaderos culpables del hackeo estamos aquí, no canten victoria de algo que no lo fue. El muchacho no tiene la culpa por ser curioso y sólo quiso poner a disposición de la gente la información que ya había sido robada de sus bases de datos frente a sus narices."

"Es fácil consultar a quien pertenece un dominio y culparlo. Es irresponsable e infantil considerar que él fue el principal culpable. Esto solo demuestra la nula capacidad de Carabineros de Chile de defenderse incluso de ellos mismos."

Pueblo de Chile, seguiremos luchando por ustedes, somos Anonymous, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, espérennos.