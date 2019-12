Ex presidente de Nissan y Reanualt escapa de la ley desde Japón hacía Beirut

Un curioso incidente ocurrió en Japón y continuó hasta Beirut, el cual involucra una identificación falsa, un avión privado y al ex presidente de Nissan y Renault. Se reportó que el ex presidente de estas empresas escapó del país del sol naciente para huir de la ley.

A pesar de que este hombre de nombre Carlos Ghosn llegó a Beirut usando identificaciones falsas, él asegura por medio de comunicados distribuidos por sus voceros, que no está escapando de la ley, sino que está huyendo de un sistema que lo enjuicia por algo que no ha hecho.

“No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política.”