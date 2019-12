El invierno está aquí: Te decimos como puedes evitar enfermarte de gripa o resfriado

La temporada de invierno ya llegó y con ello comenzamos a ver más casos de contagio de gripa. Aquí te decimos como evitar enfermarte.

La gripa es una enfermedad que se contagia fácilmente en todos lados, y tan solo con salir a la calle ya te expones a ser contagiado por esta. Es por eso que te diremos algunos tips para que puedas prevenir ser contagia de gripa.

Lávate las manos

El transporte público es uno de los lugares con más gérmenes y enfermedades por todos lados. Muchas personas que están enfermas no se lavan las manos o se tapan la boca al estornudar. Es por eso que, si te sostienes de uno de estos tubos, es importante que no te lleves las manos al rostro y que las laves antes de tocar comida o similares.

No compartas objetos personales

Dicen que los gérmenes están en todas partes, es más, aún cuando tú te aseguras de mantener tus manos limpias, hay quienes no piensan igual y podrían traer las manos sucias. Por eso es que, en la oficina, escuela, gimnasio o cualquier otro lugar con muchas personas involucradas, no debes prestar tus pertenencias como celular, toallas o cosas similares.

Usa mascarillas desechables

Si, aunque parezca algo extremo, es en estas fechas cuando más requieres cuidarte, por lo que no está de más usar mascarilla si planeas salir y pasar mucho tiempo en el transporte público. Ya que, de nuevo, es donde más se encuentran las infecciones y muchas personas no se van a preocupar de taparse la boca (lo he visto) así que más vale adelantarse a ellos y protegerte. Recuerda que una vez que la uses, deberás tirarla al final del día.

No confíes en el gel para las manos

¿Recuerdas cuando te dijimos que debes lavarte las manos? esto es una continuación de eso. El gel para las manos NO CUENTA COMO LAVARTE LAS MANOS. Este gel elimina muchas bacterias, es cierto, pero aquellas que no logra eliminar, son por lo general las que te hacen enfermar. Puedes usarlo para complementar tu lavado de manos, pero no para sustituirlo.