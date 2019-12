México: en estos días tendremos luna llena en diciembre de 2019

Si eres de los que adoran observar la luna llena en las noches de diciembre, entonces esta información te interesa y mucho.

Poder ver la luna llena es un espectáculo por sí mismo, ya que, con un cielo despejado, podemos observar a nuestro satélite natural en todo su esplendor, literalmente. Y para despedir el año de una bonita manera, te diremos cuándo es que podremos mirar la luna llena durante este mes de diciembre del 2019.

Prepara la cámara

Muchas personas esperan este evento para poder realizar actos románticos que requieren de un escenario especial. Así que no es de sorprender que muchos queramos saber cuando será luna llena este diciembre, pues, básicamente, será la última luna llena de la década.

La luna llena se podrá ver en su máximo esplendor el 11 de diciembre, pero será hasta las 23:00 horas cuando se encuentre completamente en su fase de luna llena. Por lo que será necesario que te desveles un poco para poder ver la última luna llena antes de cambiar de década.

Así que si tienes planes para cenas románticas especiales, o simplemente, gustas de admirar el espacio exterior, esta fecha y hora deben estar en tu calendario forzosamente.

Cabe mencionar que, si el cielo no se encuentra completamente despejado a esa hora, no será posible verla del todo, pero puesto que todo esto ocurre a altas horas de la noche, seguramente no habrá tanta contaminación en el cielo. También podría llover, nadie lo sabe, pero esperemos que no sea así.

Hablando de cosas espaciales y fenómenos astronómicos, recuerda que la lluvia de estrellas conocida como “Las Gemínidas” se podrá ver desde México este mes también. De hecho, todo esto ocurrirá desde el 11 de diciembre hasta el 13 del mismo mes, por lo que dos cosas muy interesantes se juntarán para despedir la década de 2010. Si quieres saber más sobre esta interesante lluvia de estrellas, entonces aquí te dejamos la nota completa.

¿Tú saldrás a ver estos dos eventos de noche?