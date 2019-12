El futuro: crean líquido capaz de almacenar energía solar por 18 años

Durante los últimos años ha habido grandes avances en el desarrollo de sistemas que aprovechen al máximo la energía solar. Pero tal vez no exista nada como lo que les compartimos hoy: un líquido capaz de almacenar el poder del sol por casi dos décadas.

Parece algo sacado de una obra de ciencia ficción. Pero científicos de la Universidad Tecnológica Chalmers, en Suecia, han creado este líquido químico que funciona como un nuevo método de almacenamiento de energía solar altamente eficiente.

A esta nueva técnica de aprovechamiento los investigadores la han denominado como Sistema Solar Térmico Molecular.

Y sería mucho más eficiente que los paneles actuales. Ya que el medio líquido garantizaría su aprovechamiento al máximo y podría durar guardada hasta 18 años:

Scientists in Sweden have created a liquid that can absorb solar energy and store it as a thermal fuel for as long as 18 years. The fluid works like a rechargeable battery, but instead of electricity, sunlight goes in and heat comes out when it's needed. https://t.co/QcuD9AI17w pic.twitter.com/S8PjyCHnCn

