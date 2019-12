Usan energía de anguilas eléctricas para alumbrar un árbol de navidad

La Navidad se respira en el aire y es por ello que todo mundo ya se encuentra decorando la casa y oficina con incontables decoraciones que sobrepasan la imaginación de muchos. Por eso podemos ver árboles entrando en portales, decoraciones hechas con Funko Pop o en este caso, un árbol de navidad que se enciende con la energía de anguilas eléctricas.

Lo hemos visto incontables veces en las caricaturas, es más, Pokémon lo ha hecho en repetidas ocaciones con Pikachu u otro monstruo de bolsillo de tipo eléctrico. Y parece que alguien vio demasiado esta caricatura porque puso la portada de esta nota con Pikachus dando energía.

Pero alguien decidió llevar ese concepto a la vida real y dar poder a su árbol de navidad al utilizar la energía eléctrica de los animales reales que si pueden dar descargas.

ICYMI, here's a video of yours truly attempting to use my discharges to power the lights on a Christmas tree. (SPOILER ALERT ::: Of course I pull it off. My phenomenal cosmic — well, bio-electric — power is basically limitless.) pic.twitter.com/g4r5JPHWoH

— Miguel Wattson TNAQ (@EelectricMiguel) December 2, 2019