Elon Musk con SpaceX muestra simulación de cómo será la primera misión del Crew Dragon

Un llamativo video ha compartido SpaceX, empresa perteneciente a Elon Musk, en donde se puede ver una simulación de cómo sería el primer vuelo de la nave Crew Dragons en el espacio.

Esta capsula actualmente se encuentra en proceso de desarrollo, por lo que la simulación nos muestra cómo funcionará todo cuando esta sea lanzada a cumplir misiones espaciales.

Sin embargo, se espera que esta misión recién pueda concretarse a principios del 2021, ya que durante el próximo año la compañía espera afinar los últimos detalles para así poder concretar todo de forma exitosa.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019