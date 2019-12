Elon Musk da a conocer su película favorita del año 2019

Este año tuvo muy buenas películas, y Elon Musk ya eligió su favorita, y seguramente ya tienes una idea de cuál es. Sigue leyendo para saberlo.

Elon Musk ya eligió su película favorita del año, y justo como muchas otras personas del mundo, eligió una película que viene de Asia. ¿Sabes cuál es?

De millonarios y clases sociales

Siendo que Elon Musk es una reconocida figura del mundo de la ciencia y del entretenimiento, es importante saber sus gustos, en especial cuando se trata de esto último, ya que, de todas las figuras públicas relacionadas con avances científicos espaciales, él es el único que se muestra tal como es en la vida real, haciendo que mucho se identifiquen con él por su forma de ser.

Y en vista de que el año ya se encuentra en sus últimos días, Elon Musk dio a conocer su película favorita del 2019, la cual no es otra que Parasite, del director Bong Joon-ho. La cual se ha ganado el corazón de incontables cinéticos alrededor del mundo.

Siendo una de las mejores películas del año, Parasite es un filme de origen coreano que nos muestra a una familia pobre que busca aprovecharse de una familia rica por medio de engaños, pero que se van metiendo cada vez más en una situación que se complica más allá de su control.

Es una obra llena de suspenso con personajes excelentes y diálogos perfectos que hacen que no puedas despegarte de tu asiento en las más de dos horas que dura el largometraje. Si no la has visto, créeme que necesitas hacerlo, es una experiencia como ninguna otra.

Esa es la película favorita de Elon Musk pero a nosotros nos gustaría saber cuál es tu película favorita, entre otras cosas como juego favorito y avance científico del año.

