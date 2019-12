Elon Musk estrella su Cybertruck contra un poste pequeño y se hace viral

La Cybertruck de Elon Musk parece estar destinada a convertirse en objeto de memes y burlas en internet.

Elon Musk ha tenido unos días complicados intentando convencer al mundo de que su Cybertruck es el vehículo del mañana.

Desde la presentación misma de la camioneta, cuando una persona del público estrelló su vidrio "indestructible" y hasta la fecha ha sido objeto de burlas y comentarios.

Pero las risas llegaron a su grado más extremo este fin de semana. Cuando Elon Musk sacó de paseo su Cybertruck por las calles de Los Angeles.

Medio mundo vio la camioneta circulando y se encargaron de volverlo viral. Pero el propio ejecutivo de Tesla Motors fue quien fastidió todo.

Según reporta TMZ, Elon Musk llegó la noche del sábado al restaurante japonés Nobu montado en su Cybertruck.

Todo fue excelente en la velada, el vehículo se estacionó justo afuera del restaurante y todos se detuvieron a echarle un vistazo y tomarse fotos.

Incluso el actor Edward Norton salió del local junto con Musk para echarle un vistazo a la Cybertruck. Hasta ahí todo muy bien.

Fiasco por un poste

El problema vino al finalizar la velada, cuando Elon salió del lugar, subió a la camioneta, atravesó la avenida y se estrelló contra un poste diminuto:

Como se puede observar en el video se trató de un incidente relativamente leve, ya que el poste era de plástico y sólo lo tiró.

Pero la altura de la estructura derribada es similar a la de un niño pequeño y todo parece indicar que Elon Musk nunca lo vio y por eso lo impactó.

Es posible observar que la Cybertruck no cuenta con espejos laterales; y es posible que el prototipo del vehículo no sea aún lo suficientemente seguro. Al menos no como para sacarlo de paseo por L.A.

Pero Elon Musk es así.