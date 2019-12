Donald Trump insulta a Greta Thunberg luego de ganarle la portada de TIME

Greta Thunberg es una de las personalidades más destacadas de este año 2019 sin duda. Por ello la mitad del planeta recibió con agrado la noticia de que ella había sido elegida por la revista TIME como persona del año, ocupando la portada. Pero parece que molestó bastante a Donald Trump.

La distinción a Greta se hizo viral y esto provocó que la portada se convirtiera en Trending Topic. De ahí Roma Downey publicó una felicitación a Thunberg por el logro, y Donald Trump, que era contendiente a ese premio, reaccionó insultando a la niña:

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019