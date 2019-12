Esto debes estudiar para poder trabajar en la NASA

Si tu sueño de toda la vida ha sido trabajar en la NASA, entonces no busques más, pues aquí te decimos que deberías estudiar para lograrlo.

Trabajar en la NASA es algo con lo que muchas personas sueñan en todo el mundo, y no es para menos, ya que hay es una de las empresas gubernamentales más importante de todo el mundo. La innovación en cuanto a tecnología espacial, la oportunidad de viajar al espacio y los estudios que se realizan de todo el universo conocido son algunas de las cosas que lo hacen tan atractivo. Pero ¿sabes qué necesitas estudiar para trabajar en la NASA?

Hay muchas áreas de oportunidad

No solamente de astronautas vive la NASA, así que piensa muy bien que te gustaría estudiar dentro de las siguientes opciones.

Abogacía / Derecho

Astronomía

Física

Geología

Ingeniería aeroespacial

Ingeniería ambiental

Ingeniería de telecomunicaciones

Ingeniería electrónica

Ingeniería informática

Ingeniería química

Dentro de todas las carreras anteriores, seguramente la que más se ve fuera de lugar de todas parece ser la de Abogacía o Derecho. Pero recuerda que también los asuntos del espacio necesitan abogados, y se necesitan mucho más de lo que crees. Así que podrías buscar una rama del derecho que se base en temas espaciales. No todas las escuelas tienen algo así, pero es una muy buena opción.

Pero hay que tener algo en mente justo con esa carrera. Eso significa que si decides estudiarla, debe ser en Estados Unidos, ya que las leyes cambian de país a país.

De ahí en fuera, vemos carreras que se explican a sí solas, ingenieros es lo que más se necesita dentro de la NASA y no es para menos, ya que se realizan incontables estudios tanto dentro como fuera de la Tierra. Es por eso que podemos ver Geología por ahí.

Pero no es todo, obviamente. Recuerda que no basta nada más con tener una carrera y aplicar a la NASA. Sino que necesitas estar atento a convocatorias, aplicar para pruebas y tener mucha suerte para ser seleccionado, ademas de notas de excelencia en la carrera que tengas. Pero sobre todo, no te caería nada ma contar con una maestría o doctorado.