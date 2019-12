El curioso año nuevo de Elon Musk: lo pasará trabajando

Elon Musk anunció que para la víspera de año nuevo, estará trabajando en la fábrica de Tesla en Fremont, California. El propósito es ayudar a la marca de vehículos a cumplir sus objetivos de entregas.

Él mismo lo anunció el lunes pasado, por medio de un tweet. En la misiva, dijo que pasará las últimas horas de trabajo del 2019 en la fábrica. Esta movida no es algo raro para Elon. Es sabido que el mandamás de Tesla es un poco trabajólico. Ha pasado sus últimos dos cumpleaños cumpliendo sus labores. Además, él mismo ha declarado trabajar 120 horas a la semana.

Headed to Tesla Fremont factory tomorrow to help with vehicle deliveries

— Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019