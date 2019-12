Tiembla Crunchyroll: llega RetroCrush una plataforma de anime clásico por streaming

Es curioso el caso de RetroCrush. Se trata de un proyecto que inició originalmente como un simple canal de YouTube, especializado en anime clásico.

La calidad de su contenido y la curaduría de escenas lo llevó a ganar cierto estatus de culto, por lo que ahora parece que han decidido capitalizarlo, convirtiendo todo en una plataforma de streaming al más puro estilo de Crunchyroll.

Thanks again for everyone who turned out yesterday. As mentioned, we have big plans for 2020. Please stick around for more news and updates on our upcoming streaming service. #AnimeNYC2019 #retrocrush2020 #retroanime pic.twitter.com/LbaQM1g6MN

— RetroCrush (@retrocrush_tv) November 17, 2019